അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ മസ്കിൻ്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
ഇറാൻ്റെ ഈ അനധികൃത ഉപയോഗത്തിലും, അമേരിക്കൻ സൈന്യം 'സ്റ്റാർഷീൽഡ്' കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചതിലും മസ്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
By ANI
Published : November 29, 2026 at 9:40 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കും ചാവേർ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഇറാൻ, ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം ഉപയോഗിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ദി വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് ആണ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത വ്യത്തങ്ങളെ ഉധരിച്ച് ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ ഇറാന് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ബോംബാക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു.
ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും നീക്കങ്ങളിൽ ഇലോൺ മസ്കിന് കടുത്ത രോഷം
തങ്ങളുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഇലോൺ മസ്ക് കടുത്ത രോഷത്തിലായതായി റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു. ഇതിന് പുറമേ സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ സൈനിക പതിപ്പായ സ്റ്റാർഷീൽഡ് കരസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചതും മസ്കിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. കമ്പനിക്കുള്ളിലെ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ സ്പേസ് എക്സോ ഇലോൺ മസ്കോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
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വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നപ്പോൾ രക്ഷയായത് സ്റ്റാർലിങ്ക്
അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാൻ്റെ പരമ്പരാഗത വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തകർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ബദൽ ആശയവിനിമയ മാർഗമായി ടെഹ്റാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന് കൈമാറിയ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടിലും, ചാവേർ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചതായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് സെൻട്രൽ കമാൻഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി അറിവില്ലെന്ന് പെൻ്റഗൺ വക്താവ് കിംഗ്സ്ലി വിൽസൺ പ്രതികരിച്ചു. പോർട്ട് ഷുഐബ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തോടും അവർ പ്രതികരിച്ചില്ല.
ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് ഇറാൻ ടെർമിനലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത് എങ്ങനെ?
ഇറാനിലെ സാധാരണക്കാർക്കും ഭരണകൂട വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജനുവരിയിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സൗജന്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുവിപണിയിൽ എത്തുന്ന ടെർമിനലുകൾ ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് തടയുക അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസകരമാണെന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യവസായ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇറാനിലെ സേവനം പൂർണമായും വിച്ഛേദിച്ചാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും നിലനിർത്തിയാൽ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ് ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സ്പേസ് എക്സ് നേരിടുന്നത്.
മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലെ ബിനാമി കമ്പനികൾ വഴി അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്നതിൽ ഇറാൻ അതീവ സമർഥരാണെന്ന് മുൻ യുഎസ് ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥ കാരി സ്റ്റീൻബോവർ വ്യക്തമാക്കി.
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