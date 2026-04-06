ഇറാനില് വ്യോമാക്രമണം; 25 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ട്രംപിൻ്റെ അന്ത്യശാസനം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണി വരെ
അമേരിക്കന് വ്യോമാക്രമണത്തില് തിരിച്ചടി. ഇസ്രയേലിനും ഗൾഫ് അറബ് മേഖലയ്ക്കും നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈല് വര്ഷം. ആക്രമണം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ..
Published : April 6, 2026 at 3:04 PM IST
അബുദാബി: ഇസ്രയേലുമായി സഖ്യം ചേർന്ന് അമേരിക്ക ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 25 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിനും ഗൾഫ് അറബ് അയൽക്കാർക്കും നേരെ ടെഹ്റാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ആക്രമണം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ 48 മണിക്കൂർ സമയം കൂടി അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും, അതിനുള്ളിൽ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെ നരകാഗ്നി കാണിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. താൻ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ നിർണ്ണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഷെരീഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കേ നേരെ വ്യോമാക്രമണം
അമേരിക്ക ഷെരീഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ ആസാദി സ്ക്വയറിന് സമീപം കറുത്ത പുക ഉയർന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കാമ്പസിനടുത്തുള്ള പ്രകൃതിവാതക വിതരണ സ്ഥലത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികളില്ലാത്ത സർവകലാശാലയുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
ഹൈഫയിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തടയാൻ കുവൈത്തും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സും തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകള് പറയുന്നു.
ക്രൂഡ് ഓയില് വില ഉയര്ന്നു
ഹോർമുസ് കടടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന് നൽകിയ അന്ത്യശാസനം നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ആഗോള ഊർജ്ജ വില കുതിച്ചുയര്ന്നു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില സ്പോട്ട് ട്രേഡിങിൽ 109 ഡോളര് ആയി ഉയർന്നു. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച സമയത്തേക്കാൾ 50% കൂടുതലാണ്. ഇറാൻ ചില കപ്പലുകളെ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യുഎസ് ഇസ്രയേല് രാജ്യങ്ങളുമായി ചായ്വുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ല.
അതേസമയം ജലപാത തുറക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും വിദഗ്ധരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ യോഗം ചേർന്നതായി ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദലട്ടി യുഎസ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എന്നിവരുമായും തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ എതിരാളികളുമായും സംസാരിച്ചതായി ഈജിപ്ത് പറഞ്ഞു. അരാഗ്ചി റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവുമായും സംസാരിച്ചതായി റഷ്യയും പറഞ്ഞു.
ആക്രമണങ്ങളുടെ പരമ്പര
ഇറാൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള എസ്ലാംഷാറിനടുത്തുള്ള ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സെമിഔദ്യോഗിക ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോം നഗരത്തിലെ ഒരു ജനവാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേരും, മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ആറ് പേരും കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സര്ക്കാരിൻ്റെ ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടെഹ്റാനിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇറാനിൽ 1,900 ൽ അധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേൽ കരമാർഗം ആക്രമിച്ച ലെബനനിൽ 1,400 ൽ അധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കുടിയിറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇറാനിയൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇസ്രായേലി സൈനികർ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും രണ്ട് ഡസനിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇസ്രയേലിൽ 19 പേർ മരിച്ചതായും 13 യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ട്.
