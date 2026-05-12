അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണം ഭയന്ന് ഇറാൻ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

By PTI

Published : May 12, 2026 at 7:51 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ, അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ഇറാൻ്റെ സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ താവളങ്ങളിൽ ഒളിത്താവളമൊരുക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെയും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉദ്ധരിച്ച് സിബിഎസ് ന്യൂസാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അമേരിക്കയുടെ ഭീകരമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ അയൽരാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും സിബിഎസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ അമേരിക്കയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

ഇടനിലക്കാരനായുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ റോളിൽ പുനഃപരിശോധന വേണം

സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തോട് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമാധാനത്തിനായി ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിലപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്.

സിബിഎസ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാനും മറ്റ് കക്ഷികൾക്കും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായി പാകിസ്ഥാൻ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പൂർണ്ണമായും ഇനിയെങ്കിലും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻപ് നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, സിബിഎസ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ അക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണെങ്കിൽപ്പോലും തനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു അദ്ഭുതവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ

ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, നിരീക്ഷണത്തിനും രഹസ്യാന്വേഷണത്തിനുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധിയായ ഇറാനിയൻ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ നൂർ ഖാൻ വ്യോമതാവളത്തിലേക്ക് അയച്ചതായാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് സിബിഎസ് തങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ മുതിർന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളി. പാകിസ്ഥാനിലെ നൂർ ഖാൻ വ്യോമതാവളം നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും, അവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു വിമാനവ്യൂഹം പൊതുജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കാബൂളിൽ ഇറാൻ്റെ മഹാൻ എയറിൻ്റെ ഒരു സിവിലിയൻ വിമാനം ഇറങ്ങിയിരുന്നതായും ഇറാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചതിന് ശേഷവും ഈ വിമാനം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും ഒരു അഫ്ഗാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഈ വിമാനം ഇറാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഹെറാത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു ഇറാൻ വിമാനം ഹെറാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ഈ മഹാൻ എയർ വിമാനം മാത്രമാണെന്നും അഫ്ഗാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകളും പാകിസ്ഥാൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളും

കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൈനിക സഹായത്തിനായി പാകിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അയൽരാജ്യമായ ചൈനയെയാണ്. സ്റ്റോക്ഹോം ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (സിപ്രി) അടുത്തിടെ നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച്, 2020 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാന ആയുധങ്ങളുടെ 80 ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്തത് ചൈനയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, പാകിസ്ഥാന് ചൈനയുമായി വളരെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക ബന്ധവുമുണ്ട്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒരേസമയം രണ്ടു വള്ളത്തിലും കാലിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിൽപ്പെന്നാണ് സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. വാഷിങ്ടണിന് മുന്നിൽ ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള മികച്ച ഇടനിലക്കാരനായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും, മറുവശത്ത് ഇറാനെയോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തരായ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണക്കാരായ സാക്ഷാൽ ചൈനയെയോ പിണക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്ലാമാബാദ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയാകുന്ന ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഏതുവിധത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കം കുറിക്കുകയെന്നതാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

