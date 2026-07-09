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ട്രംപിനെ കൊലയാളിയെന്നും കുറ്റവാളിയെന്നും വിളിച്ച് ഇറാന്‍, ധാരണാപത്രത്തിലെ പ്രതിബദ്ധതകള്‍ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചെന്നും ആരോപണം

കളിതുടരാമെന്ന് ട്രംപ്.

TRUMP CRIMINAL AND MURDEROUS WEST ASIAN CRISIS IRANIAN FOREIGN MINISTRY ESMAEIL BAGHAEI
ESMAEIL BAGHAEI (ANI)
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By ANI

Published : July 9, 2026 at 7:10 AM IST

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ടെഹ്‌റാന്‍: ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ഇറാന്‍. തങ്ങളുടെ ദേശതാത്‌പര്യങ്ങളും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാന്‍ തുടര്‍ന്നും ശ്രമിക്കുമെന്നും ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മയില്‍ ബാഘേല്‍ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പുറത്തായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിബദ്ധത ആയിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശം.മറുവശത്ത് നിന്ന് നല്ല വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ഒരു സൂചനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായി കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്നും ബാഘെയ് ആരോപിച്ചു.

ഒരാളില്‍ നിന്ന് ചതിവുണ്ടായാല്‍ അവരുമായുള്ള ധാരണകള്‍ അവര്‍ക്ക് തന്നെ എറിഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുക, അള്ളാഹുവിന് വഞ്ചകരെ ഇഷ്‌ടമല്ല എന്ന ഖുറാനിലെ സൂക്തങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ബാഘെയ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്.

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അമേരിക്ക ധാരണാപത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലോസിനെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചതെന്നും ബാഘെയ് ആരോപിച്ചു. ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴി കപ്പലുകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിത പാതയൊരുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാന് നല്‍കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണിത്. ഇത് അമേരിക്ക നഗ്‌നമായി ലംഘിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇറാന് മേല്‍ ശക്തമായ ആക്രമണവും അഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഇറാന്‍റെ വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി കാസിം ഗരിബാബാദിയും ട്രംപിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തി. സമ്മര്‍ദ്ദവും ഭീഷണിയുമുയര്‍ത്തിയുള്ള നയം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനെ അധിക്ഷേപിക്കും വിധമുള്ള പ്രസ്‌താവനകളും തങ്ങളുടെ നേര്‍ക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ കരുത്തല്ല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മറിച്ച് ക്രൂരമായ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയും ഉപരോധങ്ങളിലൂടെയും ഭീഷണികളിലൂടെയും വര്‍ഷങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നയങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്‍റെ സൂചനയാണിത്. ഇതിലൂടെ ഇറാനെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്‌ച വന്ന അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പ്രതികരണമാണിതെന്നും ഗരിബാബാദി പറഞ്ഞു.

കൊലയാളിയും കുറ്റവാളിയുമായ ട്രംപിനോട് ഒരാള്‍ അയാളുടെ ഭാഷയില്‍ തന്നെ മറുപടി പറയും. അപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലാകും സൈന്യത്തെക്കാള്‍ കരുത്ത് വാക്കുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടെന്ന്-അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാര്‍ അവസാനിച്ചെന്ന ട്രംപിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് പിന്നാലയൊണ് ഇറാന്‍ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം തുര്‍ക്കിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഇത് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയല്ല. മറിച്ച് ഇത് വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പ്രതികരണം. അവര്‍ രണ്ട് കപ്പലുകളെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് അവരെ കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. അവര്‍ തങ്ങളെ ഒന്നടിച്ചാല്‍ തിരികെ പത്ത് അടിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ടെഹ്‌റാന്‍റെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരുടെ പട്ടികയിലെ ഒന്നാം പേരുകാരന്‍ താനാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് നിങ്ങള്‍ തന്നോട് പറഞ്ഞതാണെന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും ഒളിച്ചോടില്ല. ഇത് അപകടകരമായ ഒരു തൊഴിലാണ്.

ടെഹ്‌റാനുമായി ഒരു തന്ത്രപരമായ ധാരണയ്ക്ക് തനിക്ക് താത്‌പര്യമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. നമുക്ക് തത്ക്കാലം ഈ പണി അവസാനിപ്പിക്കാം. കളി തുടരാം. ഇറാന്‍ നേതാക്കള്‍ ഭ്രാന്തന്‍മാരാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഭാവി സൈനിക നടപടികള്‍ ഹ്രസ്വമായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

TRUMP CRIMINAL AND MURDEROUS
WEST ASIAN CRISIS
IRANIAN FOREIGN MINISTRY
ESMAEIL BAGHAEI
IRAN ACCUSES US OF VIOLATING MOU

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