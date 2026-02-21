ETV Bharat / international

ഇന്ന് രാജ്യാന്തര മാതൃഭാഷാ ദിനം, രാജ്യത്തെ 117 ഭാഷകള്‍ തുടച്ച് നീക്കലിന്‍റെ വക്കില്‍, അറിയാം നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലുള്ള ലോകഭാഷകളും

രാജ്യത്തെ 220 ഭാഷകള്‍ ഇല്ലാതായതായി പീപ്പിള്‍സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY CRISIS FOR WORLD LANGUAGES LEAST MOST WIDELY SPOKEN LANGUAGES LANGUAGE HISTORY EXTINCTION CAUSES
രാജ്യാന്തര മാതൃഭാഷാദിനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 4:00 PM IST

നമ്മുടെ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് മാതൃഭാഷ. ഭാഷ മനുഷ്യരെ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭാഷാ വൈവിധ്യം അതിസമ്പന്നമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സംസ്‌കാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അത് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.

കാലത്തിന്‍റെ പ്രയാണത്തില്‍ അത് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് വളര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ഭാഷയുടെ ഈ സാമ്രാജ്യം ഇന്ന് ശിഥിലീകരണത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്. രാജ്യത്തിനകത്തം പുറത്തുമുള്ള പല ഭാഷകളും ഇന്ന് നിലനില്‍പ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പ്രസ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോയുടെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സര്‍വേ 1894ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ജോര്‍ജ് എബ്രഹാം ഗ്രിയേഴ്‌സണിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് 1961ലെ കാനേഷുമാരിക്കൊപ്പം നടത്തിയ വംശനാശം സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ സംരക്ഷണ പദ്ധതി( Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages-SPPEL) പ്രകാരം 50 ഭാഷകള്‍ രാജ്യത്ത് നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 117ലേറെ ഭാഷകള്‍ നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഭാഷകള്‍ ഭീഷണി നേരിടുന്നു. രാജ്യത്ത് പതിനായിരത്തില്‍ താഴെ ആളുകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം ഭാഷകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ഈ കണക്കുകള്‍ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം ഭാഷകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായതാടി വഡോദരയിലെ ഭാഷാ ഗവേഷണ-പ്രസിദ്ധീകരണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സര്‍വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ 220 ഭാഷകള്‍ ഇല്ലാതായതായി പീപ്പിള്‍സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ(പിഎല്‍എസ്‌ഐ)യുടെ മുഖ്യ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററായ ഗണേശ് ദേവി പറയുന്നു. 2011 മുതല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകളനുസരിച്ചാണ് ഇത്.

ഭാഷകളുടെ പ്രാധാന്യവും അവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 1999 നവംബര്‍ പതിനേഴിനാണ് യുണെസ്‌കോ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഫെബ്രുവരി 21 മാതൃഭാഷാ ദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 'ബഹുഭാഷയില്‍ യുവാക്കളുടെ ശബ്‌ദം' എന്നതാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ദിനാചരണത്തിന്‍റെ പ്രമേയം.

നിലവില്‍ ഭാഷകളുടെ അവസ്ഥയും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ ഏതെന്നും അറിയാനാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭാഷകള്‍ക്ക് വംശനാശം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലാതായിപ്പോയ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭാഷ ഏതാണെന്നും ഈ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

നാശത്തിന്‍റെ വക്കില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഭാഷകള്‍

ചണ്ഡിഗഢ്, ഹരിയാന, ഹിമാചല്‍, ജമ്മു കശ്‌മീര്‍, പഞ്ചാബ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍

25 ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സപിതി, ജാഡ്,ദര്‍മിയ, ഗാഹരി, കനാശി തുടങ്ങിയവ ഇതില്‍ പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഈ ഭാഷകള്‍ക്ക് മേല്‍ കാര്‍മേഘം വീണിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം തുലോം തുച്‌ഛമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ അരുണാചല്‍, അസം, മണിപ്പൂര്‍, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാന്‍ഡ്, സിക്കിം, ത്രിപുര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആമോല്‍, ശര്‍ദുക്‌പെന്‍, സിങ്പോ, തരാവോ ഋഗം തുടങ്ങി 43 ഭാഷകള്‍ നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്.

ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്‌ട്ര, രാജസ്ഥാന്‍, ദാമന്‍, ദ്യു, ദാദ്ര,നാഗര്‍ഹവേലി, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഞ്ച് ഭാഷകളാണ് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത്. നിഹാലി, ബറാഡി, ഭര്‍വാദ്, ദിവേഹി, ഭാല തുടങ്ങിയ ഭാഷകളാണ് നാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന, കര്‍ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സൊളിഗ, ജെനുകുറുമ്പ, സിദ്ദി, ഊരാളി,തോഡ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകളിലെ സെന്‍റിനെലെസെ, ഒന്‍ഗെ, ഷോംപെന്‍, ലമോണ്‍ഗ്‌സെ, ലുറോ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്.

ഈ ഭാഷകളുടെ നിലനില്‍പ്പ്

ആന്‍ഡമാനിലെ ഭാഷകളെല്ലാം ഭീഷണി നേരിടുന്നു. ആന്‍ഡമാനിലെ ദക്ഷിണ ദ്വീപിലെ സംസാരഭാഷകളാണ് ഇവ. ഇത് അറിയുന്ന ഒരേയൊരു സ്‌ത്രീയാണ് അവിടെ അവശേഷിച്ചിരുന്നത്. ലിച്ചു എന്ന ഈ സ്‌ത്രീയും 2020ല്‍ മരിച്ചു. 2010ല്‍ ഖോര, ബോ എന്നീ രമ്ട് ഭാഷകള്‍ അറിയാവുന്നവര്‍ മരിച്ചതോടെ ലോകത്ത് ഈ ഭാഷയും സംസാരിക്കുന്നവരില്ലാതായി. അഹോം, ആന്‍ഡ്രോ, രന്‍ഗ്‌കാസ്,സെന്‍ഗാമയ്,ടോല്‍ച തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും ഇല്ലാതായതായി യുണെസ്‌കോയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ലോകത്ത് 2464 ഭാഷകള്‍ അപകടത്തില്‍

1950ന് ശേഷം ലോകത്ത് നൂറ് കണക്കിന് ഭാഷകള്‍ ഇല്ലാതായതായി യുണെസ്‌കോയുടെ അറ്റ്ലസ്‌ ഓഫ് വേള്‍ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഇന്‍ ഡെയ്‌ഞ്ചര്‍ പറയുന്നു. 2001ല്‍ യുണെസ്‌കോ പുറത്ത് വിട്ട ഭാഷ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ലോക്തത് 900 ഭാഷകള്‍ നാശോന്മുഖമായതായി പറയുന്നു. 2017 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ സംഖ്യ 2464ലെത്തി.

ലോകത്തെ പകുതി ഭാഷയും ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ അവസാനത്തോടെ അസ്‌തമിക്കും. ഇല്ലാതാകുന്ന ഭാഷകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെന്നതാണ് ഏറെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്‌തുത. ലോകത്ത് ഇല്ലാതാകുന്ന ഭാഷകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്ക ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ 191 ഭാഷകളാണ് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ അവസാനത്തോടെ 7,159ഭാഷകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഭാഷാ ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്. ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ഭാഷകളാണ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഭാഷകള്‍

2026വരെ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയില്‍ 22 ഭാഷകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇത് കേവലം പതിനാല് ഭാഷ മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളിലൂടെയാണ് ഇത് 22 ആയി ഉയര്‍ത്തിയത്. ഈ ഭാഷകളെല്ലാം ഭരണഘടനയുടെ 344(1), 351 എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങള്‍ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. അതായത് ഈ ഭാഷകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ടെന്ന് അര്‍ത്ഥം. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും പാര്‍ലമെന്‍റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പരീക്ഷകള്‍ക്കും ഈ ഭാഷകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഭരണഘടനാനുമതിയുണ്ട്.

നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലുള്ള ഭാഷയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ഒരു ഭാഷ നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും? പിഐബിയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2011ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 2843 ഭാഷകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ 1369 എണ്ണം പ്രാദേശിക ഭാഷകളാണ്. പതിനായിരത്തിലേറെ പേര്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളെയാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പതിനായിരത്തില്‍ താഴെ ആളുകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലുള്ളവയായി വിലയിരുത്തുന്നത്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കുന്ന പത്ത് ഭാഷകള്‍

രാജ്യാന്തര ഭാഷാ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ 2025ലെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ആഗോളതലത്തില്‍ 152 കോടി ജനത ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. 186 രാജ്യങ്ങളിലെ സര്‍വസാധാരണമായ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയും ഇതാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്നു. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ചൈനീസ് ഭാഷയായ മണ്ടാരിനുമുമ്ട്. 114 കോടി ജനതയാണ് ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഷ 83 രാജ്യങ്ങളില്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സര്‍വസാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. 52.83ശതമാനത്തിന് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനാകും. ബംഗാളിയും മറാഠിയുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഷയും ഹിന്ദിയാണ്. 5600 ലക്ഷം പേര് സ്‌പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അറബിക് 4220 ലക്ഷം പേരും പറയുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമായി ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 3210 ലക്ഷമാണ്. 32 രാജ്യങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയുമാണിത്. ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ഔദ്യോഗികഭാഷ ബംഗാളിയാമ്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സംസാരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 2730 ലക്ഷം പേര്‍ ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ഭാഷ. റഷ്യന്‍ ഭാഷ 2550 ലക്ഷം പേര്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്‍പതാമത്തെ ഭാഷ. 2320 ലക്ഷം പേര്‍ ഉര്‍ദു സംസാരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണിത്.

ലോകത്ത് 178 രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭാഷയെങ്കിലുമുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമായി 7159 ഭാഷകളുണ്ട്.

ഏത്രഭാഷകള്‍ക്ക് ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷാ പദവിയുണ്ട്?

മറാഠി, പാലി, പ്രാകൃത്, അസാമീസ്, ബംഗാളി, തമിഴ്‌, സംസ്‌കൃതം, കന്നഡ, തെലുഗ്, മലയാളം, ഒറിയ, തുടങ്ങിയ ഭാഷകള്‍ക്ക് ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷ പദവി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 2025ഒക്‌ടോബര്‍ വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ക്ക് പ്രകാരം പതിനൊന്ന് ഭാഷകള്‍ക്കാണ് ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷ പദവിയുള്ളത്.

ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷാ പദവിയുള്ള ചില ഭാഷകളെ ആഴത്തില്‍ പരിചയപ്പെടാം

മറാത്തി: ഇന്തോ-ആര്യന്‍ ഭാഷയാണ് മറാത്തി. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തിലേറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള ഭാഷയാണിത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ഭാഷകളിലൊന്നാണിത്. മഹാരാതി, മറാത്തി, മഹാരാഷ്‌ട്രി പ്രാകൃത്, അപഭ്രംശമറാത്തി തുടങ്ങിയ പുരാതന ഭാഷകളില്‍ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പാലി: ഇതും ഒരു പ്രാചീന ഭാഷയാണ്. പല പുരാതന ലിഖിതങ്ങളിലും ഇത് കാണാനാകും. ശ്രീലങ്ക, മ്യാന്‍മര്‍, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ജപ്പാന്‍, കൊറിയ, ടിബറ്റ്, ചൈന, മംഗോളിയ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധരാഷ്‌ട്രങ്ങളില്‍ ഈ ഭാഷയില്‍ പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. ബുദ്ധകോശത്തിലാണ് പാലി ഭാഷ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പൗരാണിക ഇന്ത്യയില്‍ ബുദ്ധ, ജൈനവിഭാഗങ്ങള്‍ പാലി ഭാഷയെ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധന്‍ പാലി ഭാഷയിലാണ് പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നത്.

പ്രാകൃത്: മധ്യകാല ഇന്തോ-ആര്യന്‍ ഭാഷകളുടെ സംഘത്തെയാണ് ഈ ഭാഷ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പല ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളുടെയും അടിത്തറ പ്രാകൃത് ആണ്. പാണിനി, ചന്ദ്, വരരുചി, സാമന്തഭദ്ര തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതര്‍ വ്യാകരണങ്ങള്‍ ചമച്ചത് ഈ ഭാഷയിലാണ്. ബുദ്ധനും മഹാവീരനും തങ്ങളുടെ തത്വങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനായി ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ആസാമീസ്: അസമിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണിത്. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഭാഷയാണിത്. മഗധി അപഭ്രംശയില്‍ നിന്നാണ് ഇത് ഉടലെടുത്തത്. ഈ മേഖലയില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന ഭാഷയാണ് മഗധിയെന്ന് ഭാഷാ ശാസ്‌ത്രജ്ഞനായ ജി എ ഗ്രിയേഴ്‌സണ്‍ പറയുന്നു. പിന്നീടിത് ആസാമീസായി വികസിച്ച് ഗംഗാതടത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പടര്‍ന്നു. അങ്ങനെ അത് അസം തടത്തിലേക്കുമെത്തി. കഥ ഗുരുചരിതത്തിലാണ് ആസമീസ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ബംഗാളി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഭാഷകളില്‍ ഒന്നാണിത്. ബംഗാളി ഭാഷയില്‍നിരവധി കവികളും എഴുത്തുകാരും പണ്ഡിതരുമുണ്ട്. ഇവര്‍ കേവലം ബംഗാളി സംസ്‌കാര സ്വത്വത്തെ മാത്രമല്ല പരുവപ്പെടുത്തിയത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ദേശീയതയെക്കൂടിയാണ്. പത്തും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍ ബംഗാളി ഭാഷകളിലെഴുതപ്പെട്ട കൃതികള്‍ കാണാം. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും എവുതപ്പെട്ട ബംഗാളി സാഹിത്യങ്ങള്‍ വിപ്ലങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചവയാണ്. ഇവ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ, രാഷ്‌ട്രീയ, ധിഷണാപരമായ പ്രസ്‌ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മലയാളം: ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട മലയാളം കേരളത്തിന്‍റെ മാതൃഭാഷയാണ്. കേരളത്തിന് പുറമേ ലക്ഷദ്വീപിലും ലക്ഷദ്വീപിന്‍റെ ഭാഗമായ മാഹിയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലും നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഗൂഡല്ലൂർ താലൂക്കിലും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷയാണ് മലയാളം.

ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ കടന്ന് വരവോടെ നാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ഭാഷയാണ് മലയാളം. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ധാരാളമായി ഉള്ളതിനാല്‍ ഇത് ഇന്നും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം മലയാളത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മലയാളം മിഷന്‍ പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ സാഹിത്യ പൈതൃകവും അതിസമ്പന്നമാണ്.

എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷാ പദവി കിട്ടുന്നത്?

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് ഇതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ച പുസ്‌തകങ്ങള്‍ ഈ ഭാഷയില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കണം. 1500 മുതല്‍ രണ്ടായിരം വര്‍ഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഭാഷയാകണം. പാരമ്പര്യമായി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ ഭാഷ ആയിരിക്കണം. കാവ്യങ്ങളും കഥകളുമെല്ലാം ഈ ഭാഷയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മാതൃഭാഷ ദിനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

യുണെസ്‌കോയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകാരം ബംഗ്ലാദേശാണ് മാതൃഭാഷാ ദിനാചരണം എന്ന ആശയം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. 1999ല്‍ യുണെസ്‌കോ ഇതിന് അംഗീകാരം നല്‍കി. 2000 മുതല്‍ ഇത് ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങി. നിലവില്‍ പല ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും അവരുടെ ഭാഷാ വൈവിധ്യം നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ്.

ലോകത്തെ നാല്‍പ്പത് ശതമാനം ജനതയും അവര്‍ സംസാരിക്കുകയോ അവര്‍ക്കറിയുകയോ ചെയ്യുനന ഭാഷയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നില്ല. ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് പതിമൂന്നിനും 18നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ പാരിസില്‍ യുണെസ്‌കോ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവര്‍ക്ക് ഉദ്‌ബോധനം നല്‍കി.

ഭാഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഉദ്യമങ്ങള്‍

സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ലാംഗ്വേജസിലൂടെ ഭാഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാഷകളെ അടക്കം ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ബ്യൂറോയുടെ ഭാഗമാണിത്. പല പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020ല്‍ സംസ്‌കൃതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി മൂന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലകള്‍ നിയമം മൂലം പാര്‍ലമെന്‍റ് സ്ഥാപിച്ചു.

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ കേന്ദ്ര സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാല, ലാല്‍ബഹാദൂര്‍ ശാസ്‌ത്രി സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാല, തിരുപ്പതിയിലെ നാഷണല്‍ സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാല എന്നിവയാണവ. ഇതിന് പുറമെ മാതൃക സംസ്‌കൃത കോളജുകള്‍ക്കും ഗവേഷക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഭാഷാ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി ധനസഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

തമിഴ്‌ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി പൗരാണിക തമിഴ്‌ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മിക്കതും മൊഴിമാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഗവേഷകര്‍ക്കും തമിഴ്‌ കോഴ്‌സുകള്‍ നല്‍കി. കന്നഡ, തെലുഗു, മലയാളം, ഒഡിയ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി മൈസൂറില്‍ ഇന്ത്യാന്‍ ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ കീഴില്‍ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു.

എന്ത് കൊണ്ട് ഭാഷകള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നു?

പ്രോത്സാഹനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിക്ക ഭാഷകളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതോടെ ഭാഷകള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നു. നിലവില്‍ അറിയാത്ത ഭാഷകള്‍ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ പല പദ്ധതികളും ഇത്തരം ഭാഷകള്‍ക്കായി ഒരുക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാരണം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനമാണ്. ഇവ മൂലം പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതെ ആകുന്നു.

