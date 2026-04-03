ലെബനനിൽ അയവില്ലാതെ തുടരുന്ന ആക്രമണം; നഗരത്തിലുടനീളം കൂട്ടപാലയനം
ബെയ്റൂട്ടിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത ബോംബാക്രമണം. കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ മാത്രം 1,200-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 3,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്.
Published : April 3, 2026 at 4:12 PM IST
ബെയ്റൂട്ട്: ലെബനൻ ജനതയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, തന്നെപ്പോലുള്ള ഷിയാ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമില്ലെന്ന് ബോംബാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഹുസൈൻ ഷുമാൻ പറയുന്നു. ഇസ്രയേലും ലെബനൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. ബെയ്റൂട്ടിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ കനത്ത ബോംബാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൂട്ട പലായനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നഗരത്തിലുടനീളം.
കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങളും വീട്ടുടമസ്ഥരും അമിത വാടക ഈടാക്കുന്നുവെന്നും താമസക്കാർ അവരെ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഈ അനുഭവം നേരിട്ടതോടെ 35 കാരനായ ഹുസൈൻ ഷുമാനും കുടുംബവും പോകാൻ മറ്റിടങ്ങലില്ലാതെ താത്ക്കാലികമായി ഒരു ചെറിയ കൂടാരം സ്ഥാപിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ പർവത പട്ടണമായ സ്ഗാർട്ടയിൽ നിന്നും തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും അവ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് കൂടാരത്തിൽ തന്നെ ഷുമാനും കുടുംബവും താമസം ആരംഭിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ 1,200-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 3,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുഎസും ഇസ്രയേലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയലിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചത്. ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. യുദ്ധം വ്യാപകമായ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024-ൽ നടന്ന അവസാന ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഇതുവരെ കരകയറിയിട്ടില്ല.
മാർച്ച് മധ്യത്തിൽ, അരമൂൺ പട്ടണത്തിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അടുത്തുള്ള പട്ടണമായ ബച്ചമൂണിൽ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ബെയ്റൂട്ടിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട നാല് വയസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമല്ല.
ലെബനന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ഇറാനിയൻ മിസൈലാണ് വീണതെന്ന് ലെബനൻ സൈന്യം പിന്നീട് പറഞ്ഞെങ്കിലും പലരും ആദ്യം കരുതിയത് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇസ്രയേലി വ്യോമാക്രമണമാണെന്ന്. മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ തീരദേശ നഗരമായ ജോണിക്ക് സമീപമുള്ള ഹരേത് സാഖേർ ജില്ലയിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ കുടിയിറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഞങ്ങൾക്ക് ദേശീയ സഹവർത്തിത്വം വേണ്ട, സിവിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും" എന്ന് ഹരേത് സാഖർ പറഞ്ഞു. പ്രത്യാക്രമണം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നതായി ജൂണിയുടെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അംഗമായ ജോർജ്ജ് സാദെ പറഞ്ഞു.
ബെയ്റൂട്ടിന് തൊട്ടു വടക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതിന് സമീപം ഒരു വെയർഹൗസിൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ നിയമനിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും താമസക്കാരിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിർത്തിവച്ചുവെന്ന് ബെയ്റൂട്ട് ആസ്ഥാനമായുള്ള കാർണഗീ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മഹാ യഹ്യ പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര സ്ഥിരതയെ തകർക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും നേരിടാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്ന് സൈനികരോട് പറഞ്ഞതായി ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇടയിലുള്ള സംഘർഷം തടയുന്നതിനുമായി തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കവലകളിൽ സ്വാറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷുമാനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന ബെയ്റൂട്ടിൻ്റെ തീരത്ത് ടെൻ്റ് സിറ്റിയിലൂടെ പൊലീസ് പട്രോളിംഗും നടത്തുന്നുണ്ടൊന്ന് ബെയ്റൂട്ടിന് സമീപമുള്ള സുന്നി ഭൂരിപക്ഷ പട്ടണമായ നാമേയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
തെക്കൻ ലെബനനിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സ്വീകരിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ, കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ഷിയകൾക്കായി ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സ്കൂളും സുന്നി അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായി മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്കൂളും തുറന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് യുഎസ് ഇസ്രയേലിനോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഹിസ്ബുള്ള ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളിൽ 4,000-ത്തിലധികം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലോകബാങ്കിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 11 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൽ, 80 സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ 127 പേർ മരിച്ചതായും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Also Read: ഇറാനിലെ യുഎസ് സൈനിക നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി; ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് ചൈന