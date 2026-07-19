അമേരിക്കയിലെ നിയമനടപടികളില് നിന്ന് ഗൗതം അദാനി രക്ഷപ്പെട്ടതെങ്ങനെ? കേസുകെട്ടുകള് പറയുന്നത്
പുറത്ത് വന്ന കോടതി നടപടി വിശദാംശങ്ങള് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഒരു വന് കുത്തക കമ്പനി കേസ് എങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : July 19, 2026 at 5:43 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പത്താഴ്ച നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങള്, അറുനൂറ് പേജുള്ള നിയമ ഉപക്ഷേപങ്ങള്, അവതരണങ്ങള്, വിദഗ്ദ്ധ വിശകലനങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില് അമേരിക്കന് നീതിന്യായ വകുപ്പിന് ശതകോടീശ്വരനായ അദാനിക്കെതിരെയുള്ള കൈക്കൂലി, ഓഹരിത്തട്ടിപ്പ് കേസുകള് ഒടുവില് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. പുറത്ത് വന്ന കോടതി നടപടി വിശദാംശങ്ങള് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഒരു വന് കുത്തക കമ്പനി കേസ് എങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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അദാനിയുടെ അഭിഭാഷകന് റോബര്ട്ട് ജെ ഗുയ്ഫ്ര ജൂനിയറും സള്ളിവന് ആന്ഡ് ക്രോംവെല്ലും ജൂലൈ പതിനാലിന് സമര്പ്പിച്ചത് 118 പേജുകളുള്ള ഉപക്ഷേപങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേജുകള് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് ഇത് 130 ആക്കി. ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതല് ഏപ്രില് പതിനേഴ് വരെ നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഇത് തയാറാക്കിയത്. 151 പേജുള്ള മറ്റൊരു റിപ്പോര്ട്ട് അമേരിക്കന് സെക്യുരിറ്റീസ് ആന്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷന് മാര്ച്ചിലും സമര്പ്പിച്ചു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2024 നവംബർ 20 ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവനും അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ സാഗർ അദാനി, മുൻ അദാനി ഗ്രീൻ സിഇഒ വിനീത് ജെയ്ൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി യുഎസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം നികുതിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സൗരോർജ്ജ വിതരണ കരാറുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 250 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിലധികം കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.
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പ്രസ്തുത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും അതുവഴി വായ്പകളിലൂടെയും ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയും മുന്നൂറ് കോടി യുഎസ് ഡോളറിലധികം സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇവയെ ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിച്ചു.
ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ കേസ്, 2026 മെയ് 18 ന് കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കാൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ നിഷ്ക്രിയമായി തുടർന്നു. തുടർന്ന് സർക്കാർ നൽകിയ ലഘുവായ വിശദീകരണം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ജഡ്ജി നിക്കോളാസ് ഗരാഫിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കേസ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരസ്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരോട് ഉത്തരവിട്ടു.
തുടർന്നുള്ള ഫയലിങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അസോസിയേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. ട്രെൻ്റ് മക്കോട്ടർ ആരോപണവിധേയമായ പെരുമാറ്റം പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണെന്നും അധികാരപരിധി, തെളിവ് വെല്ലുവിളികൾ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിക്ഷേപക നഷ്ടങ്ങളുടെ അഭാവം, പുതുക്കിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വിഷയം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേസ് വിചാരണയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രായോഗികമായി വലിയ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഫയലിങിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സമാന്തരമായ സിവിൽ നടപടികളിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷനുമായി (എസ്ഇസി) ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണയായി. ഇതുപ്രകാരം, എസ്ഇസിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഗൗതം അദാനി അറുപത് ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറും സാഗർ അദാനി 12 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറും സിവിൽ പിഴയായി അടക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.
മണിക്കൂറുകൾ ചെലവിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ 'കേസു കെട്ട്'
യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി നിക്കോളാസ് ഗരാഫിസിൻ്റെ കർശനമായ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്നാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇത് അനുസരിച്ച് കുറ്റപത്രം പരസ്യമാക്കി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എസ് ആൻ്റ് സിയുടെ സംഘം ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകളാണ് ചെവഴിച്ചത്. ഇവർ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാദഗതികളെ സസൂക്ഷ്മം വിശകലനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി സമർപ്പിച്ച സമഗ്രമായ മറുവാദം അവർ തയ്യാറാക്കി.
118 പേജുള്ള ഒരു കത്തും അതിനൊപ്പം ഒമ്പത് പേജുള്ള മുഖ്യ കുറിപ്പും 12 പേജുള്ള അനുബന്ധ വിശദീകരണക്കുറിപ്പും കൂടാതെ രണ്ട് സ്ലൈഡ് അവതരണങ്ങളും ഫെബ്രുവരിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ 95 ും ഏപ്രിലിൽ തയ്യാറാക്കിയ 35 പേജുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കേസിൽ മാരകമായ പിഴവുകളായി കമ്പനി വിശേഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമത്തിന്റെ അനുചിതമായ പുറംലോക വ്യാപ്തി, സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കാവുന്നതായി കണക്കാക്കിയ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് മുൻവിധി പിന്തുണയ്ക്കാത്ത പ്രസ്താവനകൾ, കൈക്കൂലി ആരോപണങ്ങൾ ഗിയുഫ്ര "അസംഭവ്യവും, ആന്തരികമായി പൊരുത്തമില്ലാത്തതും, വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത സാധ്യതയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നതും" എന്ന് വിളിച്ചു.
നിയമപരമായ വിവരണത്തിനു പുറമേ അസാധാരണമായ ബാഹ്യ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാർവാർഡ് ലോ സ്കൂൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൊഫസർ, എസ്ഇസിയുടെ മുൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ, ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ മുൻ മേധാവി എന്നീ നാല് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് 200 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നല്കി. അദാനി ഗ്രീനിന്റെ പൊതു പ്രസ്താവനകളുടെ സാരാംശം മുതൽ ബോണ്ട് നിക്ഷേപകരെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുത, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം അഴിമതി വിരുദ്ധ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉപകരണത്തിന്റെ പര്യാപ്തത, ഇന്ത്യയുടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ സാങ്കേതിക മെക്കാനിക്സ് വരെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു. മാർച്ചിൽ എസ്ഇസിക്ക് 151 പേജുള്ള ഒരു ഡെക്ക് പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ചു.
ഗിയുഫ്രയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പത്ത് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം 600 പേജുള്ള വാദം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു - വലിയ തോതിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ നിലവാരം പോലും പാലിക്കാത്ത അസാധാരണമാംവിധം വേഗതയേറിയതും സാന്ദ്രവുമായ ഒരു വാദ പ്രചാരണം.
"ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചു," കുറ്റപത്രം യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമത്തെ പ്രധാനമായും അന്യഗ്രഹ സ്വഭാവമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുവെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഗിയുഫ്ര എഴുതി.
ഇപ്പോൾ പോയ 1000കോടി ഡോളർ ഓഫർ
നിയമപരമായ വാദത്തിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഫയലിംഗിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്: ലിവറേജ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യക്തമായ ജാഗ്രത. രണ്ടുതവണ, പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ ഗൗതം അദാനിയുടെ സ്വന്തം 2024 നവംബറിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ "യുഎസ് ഊർജ്ജ സുരക്ഷയിലും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളിലും" ആയിരം കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഗൗതം അദാനിയുടെ സ്വന്തം പ്രഖ്യാപനം ഗിയുഫ്രയുടെ സംഘം ഉയർത്തി - 15,000 തൊഴിലുകള് വരെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വാഗ്ദാനം.
പ്രതിഭാഗം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ആ നിക്ഷേപത്തിന് തടസ്സമായും വിശാലമായ യുഎസ്-ഇന്ത്യ വ്യാപാര ബന്ധത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും കെട്ടിച്ചമച്ചു.
നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ മറുപടിയിൽ ഒരു അവ്യക്തതയും അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല. മെയ് 11-ന് ഗിയുഫ്രയ്ക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിൽ, യുഎസ് അറ്റോർണി ജോസഫ് നോസെല്ല, "ഭാഗികമായി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ 1000 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു പൊതു നിർദ്ദേശം വഴി ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏതൊരു നിർദ്ദേശവും ഈ ഓഫീസ് വ്യക്തമായി നിരസിക്കുന്നു" എന്ന് എഴുതി, അത് "ഈ ഓഫീസ് പരിഗണിക്കില്ല" എന്ന് വ്യക്തമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാന്തരമായ തീര്പ്പുകല്പ്പിക്കലുകള്
പ്രത്യേക സിവിൽ സെറ്റിൽമെന്റുകൾക്കൊപ്പം ക്രിമിനൽ കേസ് അഴിച്ചുവിട്ടു. മെയ് 14-ന്, ഗൗതം അദാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവൻ സാഗർ അദാനിയും യഥാക്രമം അറുപത് ലക്ഷം ഡോളറും 120 ലക്ഷം ഡോളറും സിവിൽ പിഴകൾ അടയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മത വിധിന്യായങ്ങൾ എസ്ഇസി ഫയൽ ചെയ്തു, കൂടാതെ ഭാവിയിലെ യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരായ ഇൻജക്ഷൻസും അംഗീകരിച്ചു. സെറ്റിൽമെന്റ് ആരോപണങ്ങളിൽ പരസ്യമായി തർക്കിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതികളെ വിലക്കുന്ന ഒരു നിയമം എസ്ഇസി റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം മെയ് 30-ന് ആ വിധിന്യായങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയമോ ബിസിനസ് പരിഗണനകളോ അല്ലാത്ത പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും കാഠിന്യവുമാണ് ഫലത്തിന് കാരണമായതെന്നും, റൂൾ 48(എ) പ്രമേയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പിരിച്ചുവിടലിനെ രണ്ടാമതൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ കോടതിക്ക് കാരണമില്ലെന്നും ഗിയുഫ്ര വാദിച്ചു.
മറ്റൊരു അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രഷറിയുടെ വിദേശ ആസ്തി നിയന്ത്രണ ഓഫീസ് നടത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക ഉപരോധ അന്വേഷണം, അതേ വിശാലമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് ചുരുക്കി, എന്നിരുന്നാലും ക്രിമിനൽ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഇത് പരിഹരിച്ചതായി ഗിയുഫ്രയുടെ ഫയലിംഗ് വാദിക്കുന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ ആഹ്വാനം?
രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജൂലൈ 17 ന് ഫയൽ ചെയ്തതും നോസെല്ല തന്നെ ഒപ്പിട്ടതുമായ രണ്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം, ഗിയുഫ്ര ഫയലിംഗ് സ്വയം പരിഹരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കല് കൂടി: ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു.
ജഡ്ജി ഗരൗഫിസിന്റെ ഉത്തരവ്, പിരിച്ചുവിടലിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാരണങ്ങൾ, കോടതിയുടെ വാക്കുകളിൽ, "അപേക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ" ആണെന്ന് യുഎസ് അറ്റോർണിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നോസെല്ലയുടെ ഉത്തരം ഫലപ്രദമായി ഉത്തരവാദിത്തം ശൃംഖലയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. "പിരിച്ചുവിടാനുള്ള പ്രമേയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നയാൾ താനല്ല" എന്നും അതിനു മുമ്പുള്ള ന്യായീകരണം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ആ അധികാരം, നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അസോസിയേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി അറ്റോർണി ജനറലും നോസെല്ലയുടെ നേരിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസറുമായ ട്രെന്റ് മക്കോട്ടറിന്റേതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മക്കോട്ടറുടെ വിവരണത്തിൽ, പ്രതിഭാഗത്തിനായി "ഒരു ഡസനിലധികം അഭിഭാഷകരുമായി" നടത്തിയ സെഷനുകളും ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ മാത്രം പ്രത്യേക, പ്രതിരോധ രഹിത ചർച്ചകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മീറ്റിംഗുകൾക്ക് ശേഷം, ജൂലൈ നാലിന് കോടതിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ന്യായവാദം വിശദീകരിച്ചു.
നോസെല്ലയുടെ വിവരണം അനുസരിച്ച്, കേസിന്റെ പ്രധാന രേഖകളിൽ ഒപ്പ് പോലും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ല: അദാനിയുടെ 1000 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപ ഓഫർ നിരസിച്ച മെയ് 11 ലെ ഇമെയിലും തള്ളാനുള്ള മെയ് 18 ലെ പ്രമേയവും മക്കോട്ടറിന്റെ "നിർദ്ദേശപ്രകാരമോ അംഗീകാരത്തിലോ" അയച്ച് ഫയൽ ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
വാദത്തിന് കീഴിലുള്ള വാദം
വസ്തുതാപരമായ കാലഗണന ഒഴിവാക്കി, പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാമത്തെ, ശാന്തമായ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ്: ജഡ്ജി ഗരൗഫിസിന് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നോക്കാൻ യഥാർത്ഥ അധികാരമൊന്നുമില്ല.ഫെഡറൽ റൂൾസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ റൂൾ 48(എ) പ്രകാരമുള്ള മുൻവിധി ഉദ്ധരിച്ച്, പ്രതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയോ "പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് വ്യക്തമായും വിരുദ്ധമാകുകയോ" ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പിരിച്ചുവിടൽ പ്രമേയം ജുഡീഷ്യൽ രണ്ടാം തവണ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ഗ്യൂഫ്ര വാദിക്കുന്നു - ഇവ രണ്ടും സമഗ്രമായ അവലോകനത്തിന് ശേഷം "മെറിറ്റുകളിൽ" മാത്രം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് ബാധകമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു.