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ഗൈനക്കോളജി വാർഡില്‍ തീപിടിത്തം; 14 ശിശുക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 14 നവജാത ശിശുക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ പിംസ്‌ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിന് കാരണം ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Infants killed in fire fire at Hospital Gynecology ward Newborns death in Islamabad Hospital fire accident in Pak
Photo from PIMS hospital. (ANI)
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By ANI

Published : August 26, 2026 at 12:56 PM IST

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ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 14 നവജാത ശിശുക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്‍റെ (PIMS) ഗൈനക്കോളജി വാർഡിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തലസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രികളിലൊന്നാണിത്. തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ ഷോര്‍ട്ട്‌ സര്‍ക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. വാര്‍ഡില്‍ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി ജനങ്ങള്‍ക്കും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ക്കും മനസിലായത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വാര്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും ജീവനക്കാരും രോഗികളും ജനല്‍ ചില്ല് തകര്‍ക്കുകയും അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. തീ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പടര്‍ന്നതോടെ തീയണയ്‌ക്കാന്‍ അഗ്നിശമന സേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ആംബുലന്‍സുകളും സ്ഥലത്തെത്തി. നിലവില്‍ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്.

സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ വാര്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. 14 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. എന്നാല്‍ മരിച്ചവരില്‍ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും പൊള്ളലേറ്റതല്ലെന്നും തീപിടിത്തമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഇന്‍കുബേറ്ററിലേക്കുള്ള ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം നിലച്ചതും ശിശുക്കളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി മുസ്‌തഫ കമാൽ ജിയോ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം: സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അഡിഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ജനറലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

ആശുപത്രിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനം: ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ കടുത്ത അശ്രദ്ധയാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇരയുടെ ബന്ധുവായ മാലിക് ഇസ്രാർ പറഞ്ഞു. പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ വാര്‍ഡിലെത്തി സ്‌ത്രീകള്‍ അടക്കം അവിടെ നിന്നും സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇറങ്ങിയോടേണ്ട അവസ്ഥയാണുണ്ടായതെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷികളിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു.

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1985ൽ സ്ഥാപിതമായ ആശുപത്രിയാണ് ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ പിംസ്. എന്നാല്‍ ഇടയ്‌ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കാനും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനും പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് അധികാരികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം അസഹനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവം ഹൃദയഭേദകമാണെന്നും നികത്താകാത്ത നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസിഡന്‍റ് ആസിഫ് അലി സർദാരിയും പറഞ്ഞു. ആശുപത്രികളിൽ ഫലപ്രദമായ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം സുരക്ഷാ നടപടികളില്‍ വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതില്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സെനറ്റ് ചെയർമാൻ യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം വീഴ്‌ചകള്‍ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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