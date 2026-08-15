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ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 3.28നാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 49 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം

Earthquake In Indonesia Tsunami Warning Issued Flores Sea Earthquake National Centre For Seismology
Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 6:47 AM IST

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ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും പുറപ്പെടുവിച്ചു. നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയാണ് (എൻസിഎസ്) ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

തുടർച്ചയായ പ്രകമ്പനങ്ങൾ
ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 3.28നാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 49 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം. യൂറോപ്യൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീസ്മോളജിക്കൽ സെൻ്റർ ആണ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫ്ലോറസ് കടലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനവും ഉണ്ടായി. ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളായ ഫ്ലോറസിനും സുലവേസിക്കും ഇടയിലുള്ള കടലിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 3.43നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായത്.

റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം 63 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ്. മിനിറ്റുകൾക്കകം ഫ്ലോറസ് കടലിൽ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു ഭൂചലനം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി. പുലർച്ചെ 3.58ന് ഉണ്ടായ ഈ പ്രകമ്പനത്തിന് 6.0 ആണ് തീവ്രത. ഭൂമിക്കടിയിൽ 42 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നും നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വശം
യുഎസ്ജിഎസ് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും 700 കിലോമീറ്റർ താഴെയും വരെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കായി ഈ ആഴത്തെ ആഴം കുറഞ്ഞത്, ഇടത്തരം, ആഴമേറിയത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഴമേറിയ ഭൂകമ്പങ്ങളേക്കാൾ അപകടകരമാണ് ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുണ്ടാകുന്നവ. ഇത്തരം ഭൂചലനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾക്ക് ഉപരിതലത്തിൽ എത്താൻ കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് ഭൂമിയിൽ ശക്തമായ കുലുക്കത്തിന് കാരണമാകുകയും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറ്റും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ആളപായം വർധിക്കാനും ഇത്തരം ഭൂചലനങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

റിങ് ഓഫ് ഫയർ
അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും ഭൂകമ്പങ്ങൾക്കും ഏറെ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇന്തോനേഷ്യ. പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സജീവ ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പസഫിക്, യുറേഷ്യൻ, ഇന്തോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റുകൾ സംഗമിക്കുന്ന മേഖലയായതിനാൽ ഇവിടെ തുടർച്ചയായി പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ തീരദേശ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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2004ൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പവും തുടർന്നുണ്ടായ സുനാമിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്തിരുന്നു. 1992ൽ ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിലുണ്ടായ സമാനമായ ഭൂകമ്പത്തിലും സുനാമിയിലും രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഫ്ലോറസ് കടലിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുമായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ അടക്കം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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