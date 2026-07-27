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പ്രതിദിനം എത്തുന്നത് 7,500 ടൺ മാലിന്യം; 20 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരമുള്ള മാലിന്യമല ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ

ദേശീയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ പ്രദേശം തുറസ്സായ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ നിയന്ത്രിതമായ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇന്തോനേഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്

INDONESIA CLIMATE LANDFILL INDONESIA GARBAGE BANTARGEBANG SANITARY LANDFILL METHANE EMISSION IN INDONESIA
A worker operates heavy machines at the Bantargebang landfill on the outskirts of Jakarta (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 11:20 AM IST

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ജക്കാർത്ത: പുലർച്ചെ വെളിച്ചം വീഴുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് നൂർ വെൻസിഹ് എന്ന മുപ്പത്തഞ്ചുകാരി നടന്നു കയറുകയാണ്. വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് തിരഞ്ഞ് മാലിന്യമലകൾ കയറുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് അവരും. എന്നാൽ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ നയം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്.

ജക്കാർത്തയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ഈ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ഈ വിധവ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നത്. ബന്തർഗെബാങ് എന്ന ഈ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനും വാടകയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നത്.

ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ബന്ധുവിനൊപ്പം താമസിക്കുന്ന തൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് ഈ ഗതി വരരുതേ എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രാർഥന. മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു വാടകമുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വെൻസിഹ്, വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, കാർഡ്ബോർഡുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ച് പ്രതിദിനം 200,000 റുപിയ (ഏകദേശം 12 ഡോളർ) വരെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ മാലിന്യങ്ങൾക്കടിയിൽ ഇവ മൂടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇവർ ഇത് ശേഖരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ലഭിക്കാറുണ്ട്. കടുത്ത ചൂടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെയാണ് അത്തരം നിമിഷങ്ങളെന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഭാഗ്യവും അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗവും ഉടൻ തന്നെ ഇല്ലാതായേക്കാം.

INDONESIA CLIMATE LANDFILL INDONESIA GARBAGE BANTARGEBANG SANITARY LANDFILL METHANE EMISSION IN INDONESIA
A worker operates heavy machines at the Bantargebang landfill on the outskirts of Jakarta (AP)

മാറുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ നയം

ദേശീയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ പ്രദേശം തുറസ്സായ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ നിയന്ത്രിതമായ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇന്തോനേഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ 550 മാലിന്യ നിർമാർജന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 343 എണ്ണത്തിലെയും തുറസ്സായ മാലിന്യ നിക്ഷേപം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇവ നിയന്ത്രിത അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ലാൻഡ്‌ഫിൽ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്.

പുനരുപയോഗിക്കാനോ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയാത്ത ഡയപ്പറുകൾ, വൃത്തിഹീനമായ പേപ്പർ ടവലുകൾ, സ്റ്റിക്കറുകൾ തുടങ്ങിയവ മാത്രമേ ക്രമേണ ഇവിടേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം, ജൈവമാലിന്യങ്ങളും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവയും പ്രത്യേകം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പല വീടുകളിലും വലിയ തോതിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക, മാലിന്യം അഴുകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മീഥെയ്ൻ വാതകത്തിൻ്റെ പുറന്തള്ളൽ തടയുക എന്നിവയാണ് ഈ നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ജക്കാർത്ത പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി മേധാവി ഡൂഡി ഗാർഡെസി അസികിൻ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നിനും കാരണം മീഥെയ്ൻ ആണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് നിലനിർത്താൻ ഇതിന് കഴിയും. അതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ ശ്രമങ്ങളിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മാർഗങ്ങളിലൊന്നായി മീഥെയ്ൻ പുറന്തള്ളൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് സർക്കാരുകളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

INDONESIA CLIMATE LANDFILL INDONESIA GARBAGE BANTARGEBANG SANITARY LANDFILL METHANE EMISSION IN INDONESIA
A worker operates heavy machines at the Bantargebang landfill on the outskirts of Jakarta (AP)

മീഥെയ്ൻ പുറന്തള്ളലിൽ മുന്നിൽ

ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തേക്കാളും കൂടുതൽ മീഥെയ്ൻ ബന്തർഗെബാങ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി ഇത് മാറുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. മീഥെയ്ൻ ശേഖരിക്കാൻ സജ്ജീകരിച്ച സാനിറ്ററി ലാൻഡ്‌ഫിൽ ആയി 1989-ലാണ് ബന്തർഗെബാങ് തുറന്നതെന്ന് അസികിൻ പറഞ്ഞു. തുറസ്സായ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സാനിറ്ററി ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകളിൽ മാലിന്യം മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടുന്നു.

എന്നാൽ 2016-ൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിച്ചതോടെ, ഈ കേന്ദ്രം ക്രമേണ തുറസ്സായ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറി. തുറസ്സായ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാകാൻ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെയായി മാറിയെന്ന് അസികിൻ പറഞ്ഞു. ലാൻഡ്‌ഫില്ലിലെ യഥാർഥ 12 മീഥെയ്ൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിണറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ.

പുതിയ പദ്ധതിയനുസരിച്ച്, ബന്തർഗെബാങ്ങിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകം ടാർപോളിൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ മൂടാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മാലിന്യ നിർമാർജന പ്രദേശം മൂടുന്നതിന് 200 ബില്യൺ റുപിയ (12 ദശലക്ഷം ഡോളർ) വരെ ചിലവാകുമെന്ന് അസികിൻ കണക്കാക്കുന്നു.

തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്ക

പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൊന്നിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഏകദേശം 600,000 വരുന്ന മാലിന്യ ശേഖരണ തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രതിസന്ധിയും ഇന്തോനേഷ്യ നേരിടുന്നുണ്ട്. ബന്തർഗെബാങ്ങിൽ മാത്രം പ്രതിദിനം 4,000-ത്തിലധികം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾ ട്രക്കുകൾക്കും എക്സ്കവേറ്ററുകൾക്കും മാലിന്യമലകൾക്കും ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണക്ക്. ഇവർ ശേഖരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തരംതിരിച്ച് ലാൻഡ്‌ഫില്ലിന് ചുറ്റും വളർന്നുവന്ന വ്യാപാരികൾക്കും റീസൈക്ലിങ് ബിസിനസുകൾക്കും വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ പോറ്റുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയെന്ന് വെൻസിഹ് പറഞ്ഞു.

ദേശീയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പരിപാടിയിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ ചില തൊഴിലിട സംരക്ഷണവും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അസികിൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ നയം ക്രമേണ റീസൈക്ലിങ്ങിലും കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിലും സുരക്ഷിതമായ ഔദ്യോഗിക ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസരിക്കുന്നു.

ഇന്ന് അവർ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ എടുക്കാൻ എക്സ്കവേറ്ററുകളോട് മത്സരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാലിന്യക്കൂമ്പാരം മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തൊഴിലാളികൾക്ക് വാടക വീടുകളും ഭക്ഷണശാലകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങളും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമീപവാസിയായ 53-കാരനായ അയൽപക്ക മേധാവി ബുനിൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ഇംപാക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പല ഇന്തോനേഷ്യക്കാരെയും പോലെ ഒറ്റപ്പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുനിൻ വ്യക്തമാക്കി.

അപകടക്കെണിയായി മാലിന്യമല

ഏകദേശം 110 ഹെക്ടർ (272 ഏക്കർ) വിസ്തൃതിയുള്ള ബന്തർഗെബാങ്, 60 മീറ്റർ (196 അടി) ഉയരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിർമിത പർവതമായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരമാണിത്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 7,500 ടൺ മാലിന്യമാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ലെന്നും അത് ഒരിടത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു പർവതമായി മാറിയെന്നും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മേധാവി അഗുംഗ് പുജോ വിനാർകോ പറഞ്ഞു. മാർച്ചിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ബന്തർഗെബാങ്ങിലുണ്ടായ തകർച്ചയിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ലാൻഡ്‌ഫില്ലിൻ്റെ വലിപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളാണ് ഇത് അടിവരയിടുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യം അങ്ങേയറ്റം അടിയന്തരമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ വഹശേഷി പരിധിയിലെത്തുകയോ അതിജീവിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നും വിനാർകോ പറഞ്ഞു. യു.സി.എൽ.എയുടെ സ്റ്റോപ്പ് മീഥെയ്ൻ സംരംഭം വിശകലനം ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ പ്രകാരം, അർജൻ്റീനയിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡ്‌ഫിൽ മീഥെയ്ൻ പുറന്തള്ളുന്ന കേന്ദ്രമായി 2025-ൽ ബന്തർഗെബാങ് മാറി. ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകളിൽ എത്തുന്ന ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ നിരീക്ഷണവും വാതക ശേഖരണവും ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് യു.സി.എൽ.എയുടെ എമ്മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദി എൻവയോൺമെൻ്റിലെ ഇവാൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

പുതിയ രീതിയനുസരിച്ച്, ജക്കാർത്തയിലെ താമസക്കാർ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് ജൈവമാലിന്യങ്ങളും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നവയിൽ നിന്നും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ റെഫ്യൂസ്-ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്യുവൽ പ്ലാൻ്റുകളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ കാര്യമാണെന്നും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആളുകളോട് അവരുടെ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അസികിൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പല വീടുകളിലും ഈ സംവിധാനം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ.

മതിയായ ബോധവത്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഇത് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മാലിന്യം വേർതിരിക്കാനല്ല, ബിന്നിൽ എറിയാൻ മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് സെൻട്രൽ ജക്കാർത്ത നിവാസിയായ റുകാസിഹ് വാൻ്റി പറഞ്ഞു. പുതിയ നിയമം തങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതും അധിക ജോലി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സമയം പാഴാക്കുന്നതുമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസികിൻ പറഞ്ഞു.

പുതിയ റീസൈക്ലിങ്, കമ്പോസ്റ്റിങ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പ്രതിദിന മാലിന്യത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ വലിച്ചെറിയുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നും സർക്കാർ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാറ്റം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ജക്കാർത്തയിലെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും മറ്റൊരു 30 ശതമാനം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ വൈ.പി.ബി.ബിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡേവിഡ് സുതാസൂര്യ പറഞ്ഞു. അതായത് 80 ശതമാനം വരെ മാലിന്യങ്ങൾ ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകളിൽ എത്താതെ തടയാൻ കഴിയും. മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം മാറ്റുന്നത് തങ്ങൾ വളരെ വൈകിപ്പിച്ചുവെന്നും ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകൾ നിറയാറായപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും സുതാസൂര്യ പറഞ്ഞു.

വെസ്റ്റ് ജക്കാർത്തയിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത്, ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ അയൽക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മോണിക്ക ടി. അംഗ്രിയാനി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പോസ്റ്റിങ്, മാഗോട്ട് കൃഷി, നഗര കൃഷി എന്നിവയിലൂടെ പ്രതിദിനം ഒരു ടൺ ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേസ്റ്റ് ബാങ്ക് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ തലമുറയെ മാലിന്യം വേർതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒന്നും മാറില്ലെന്നും അംഗ്രിയാനി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

INDONESIA CLIMATE LANDFILL
INDONESIA GARBAGE
BANTARGEBANG SANITARY LANDFILL
METHANE EMISSION IN INDONESIA
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