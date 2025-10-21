ETV Bharat / international

"എന്നെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വിചിത്രം", കാനഡയുടെ ആരോപണം തള്ളി പുതിയ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ദിനേശ്‌ പട്‌നായിക്

'ഇവിടെ ഒരു ഹൈക്കമ്മിഷണർക്ക് സംരക്ഷണം വേണ്ടിവരുന്നത് വിചിത്രമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ട്, ഇതു പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകരുത്' അഭിമുഖത്തിനിടെ ദിനേശ്‌ പട്‌നായിക് പറഞ്ഞു.

INDIA CANADA RELATION DINESH PATNAIK KHALISTAN MOVEMENT SECURITY ISSUES
ndia’s High Commissioner to Canada Dinesh Patnaik (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഒട്ടാവ: നയതന്ത്രജ്ഞർ കാനഡയ്‌ക്ക്‌ എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ദിനേശ്‌ പട്‌നായിക്. ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്ക് കാനഡയില്‍ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളുമായും പിടിച്ചുപറികളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ടഡ് പൊലീസിൻ്റേയും മുൻ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടേയും ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്.

'ഇവിടെ ഒരു ഹൈക്കമ്മിഷണർക്ക് സംരക്ഷണം വേണ്ടിവരുന്നത് വിചിത്രമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ട്, ഇതു പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകരുത്' അഭിമുഖത്തിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്‌ത സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യഥാർഥത്തിൽ ഭീകരത സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ബന്ധങ്ങളെ ബന്ദികളാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കവെ, ക്രമസമാധാനം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഇന്ത്യയും-കാനഡയും തമ്മിലുള്ള സിഖ്‌ വിഘടന വാദം ഉൾപ്പടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സിഖ് രാഷ്‌ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യ വളരെക്കാലമായി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സ്വന്തം അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സിഖ് വിഘടനവാദത്തെ എതിർക്കാത്തതിന് കാനഡയെ പട്‌നായിക് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കനേഡിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അനിത ആനന്ദ് ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് മോദിയുമായി ഈ ആഴ്‌ച കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം വ്യാപാരം, കൃത്രിമ ബുദ്ധി തുടങ്ങി മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രസ്‌താവനയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കു‌കയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാനഡ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അക്രമത്തെയും ഭീഷണികളെയും ഗൗരവമായി എുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ തങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഗൗരവമായ നടപടി സ്വീരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023ൽ ട്രൂഡോ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഖാലിസ്ഥാനി തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാനഡ ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 'കാനഡയിലെ പണമിടപാടുകളുടെയും തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിൻ്റെയും അപകടസാധ്യതകളുടെ 2025 അസസ്മെൻ്റ്' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആരാണ് ഖാലിസ്ഥാൻ ?

രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത തീവ്രവാദം (PMVE) പ്രകാരം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിയമപാലകരും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും നിരീക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കാനഡയുടെ ക്രിമിനൽ കോഡ് പ്രകാരം തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബബ്ബർ ഖൽസ ഇൻ്റർനാഷണൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ സിഖ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ എന്നിവ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരുകാലത്ത്, കാനഡയിലെ വിപുലമായ ധനസമാഹരണ ശൃംഖലയുമായി ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ലാതെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഖാലിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. തീവ്രവാദ ധനസഹായം കാനഡയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Also Read: സനേ തകായിച്ചി ജപ്പാൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക്; ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍

TAGGED:

INDIA CANADA RELATION
DINESH PATNAIK
KHALISTAN MOVEMENT
SECURITY ISSUES
INDIAN HIGH COMMISSIONER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.