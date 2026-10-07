തുർക്കി ചരക്കുകപ്പലിനുനേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരന് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എംബസി പ്രതിനിധി പ്രാദേശിക പൊലീസ്, കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ്, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
By PTI
Published : October 7, 2026 at 2:15 PM IST
ബുക്കാറെസ്റ്റ്: കരിങ്കടലിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ തുർക്കി ചരക്കുകപ്പലിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് റൊമാനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. എം.വി റോയാദ് മമ്മദോവ് (MV Royad Mammadov) എന്ന കപ്പലിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് വിദേശ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതർ
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റൊമാനിയൻ അധികൃതർ ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ റൊമാനിയയിലെ കോൺസ്റ്റാൻ്റ കൗണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മറ്റ് രണ്ടുപേരെ സുരക്ഷിതമായി ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റി. ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രതിനിധി ഇവരെ നേരിൽ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മൂവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും, ഇവർക്ക് റൊമാനിയയിൽനിന്ന് എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ പ്രാദേശിക ഏജൻ്റ് മുഖേന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പ്രദേശത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് വഴി ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും ഏർപ്പാടാക്കി. പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരന് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എംബസി പ്രതിനിധി പ്രാദേശിക പൊലീസ്, കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ്, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. റൊമാനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ മനോജ് മഹാപാത്ര ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായി സംസാരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തി.
ആക്രമണം കരിങ്കടലിൽ
ഉക്രെയ്നിലെ ഇസ്മായിൽ തുറമുഖത്തുനിന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് ചോളം കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന സെൻ്റ് കിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെവിസ് പതാക വഹിച്ച തുർക്കി കപ്പലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വിദേശികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പതിനൊന്ന് ജീവനക്കാരെയാണ് റൊമാനിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരിങ്കടൽ മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇത് ആഗോള വ്യാപാരത്തെയും ചരക്കുനീക്കത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം
വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലെ ഗതാഗതം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ആഗോള വാണിജ്യത്തെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ റൊമാനിയൻ അധികൃതരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിന് ഇന്ത്യ നന്ദി അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്രതലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
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വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെയും നാവികരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യയും ലൈബീരിയയും ചേർന്ന് 25 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 'ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഷിപ്പിങ് ആൻഡ് സീഫെയറേഴ്സ്' (Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers) എന്ന പുതിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഒമാൻ തീരത്ത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന എം.ടി ഓൺ പീസ് (MT On Peace) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചു. ഈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 19 ജീവനക്കാരിൽ 17 പേരും ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. ഇതിൽ 11 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
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