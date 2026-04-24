ജൂത വേരുകൾ തേടി മണിപ്പൂർ ജനത; വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് വൻ കുടിയേറ്റം
നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഷാവേയ് ഇസ്രയേൽ സംഘടനയാണ് ഈ ഒത്തുചേരലിന് കാരണമായത്.
Published : April 24, 2026 at 8:44 AM IST
ടെൽ അവീവ്: പൗരാണിക ഇസ്രയേലിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ബ്നെയ് മെനാഷെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട 250 പേർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇവരെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണകൂടം നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യ സംഘം വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയത്.
ഇസ്രയേൽ ദേശീയ പതാകയുടെ ഔദ്യോഗിക നിറങ്ങളായ നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന വലിയ ബലൂണുകൾ വച്ചൊരുക്കിയ പ്രത്യേക കവാടത്തിലൂടെയാണ് ഇവരെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ നേരത്തെ ഒത്തുകൂടിയ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ ഈ സംഘത്തിന് ഗംഭീരമായ വരവേൽപ്പ് നൽകിയത്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ഗോത്ര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട 4600 പേരുടെ കുടിയേറ്റത്തിന് ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ നവംബറിലാണ് ഔദ്യോഗികമായി ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിലെത്തുന്ന ആദ്യ സംഘമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. ബിസി 720ൽ അസീറിയൻ ഭരണാധികാരികൾ നാടുകടത്തിയെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പഴയ ഇസ്രയേലിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ മെനാഷെയുടെ (മനശ്ശെ) പിൻഗാമികളാണ് തങ്ങളെന്നാണ് ബ്നെയ് മെനാഷെ വിഭാഗക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ അഗാധമായ വിശ്വാസമാണ് ഇവരെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം.
ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒത്തുചേരൽ
വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നേരിൽ കാണാൻ നിരവധിയാളുകൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ വരവേൽക്കാനാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് 20 വർഷമായി ഇസ്രയേലിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഡാഗൻ സോളത്ത് വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം സഹോദരനെപ്പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതെന്നും സോളത്ത് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന കാലത്ത് തങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലെ അയൽക്കാരായിരുന്നുവെന്നും തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക ജൂത കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ഇവരുടേതെന്നും അദ്ദേഹം വികാരധീനനായി ഓർമിച്ചു. ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ വീണ്ടും നേരിൽ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. തൻ്റെ മകൻ തീരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് ഈ സുഹൃത്താണ് അവനെ എടുത്തുനടന്നിരുന്നതെന്നും പരിപാലിച്ചിരുന്നതെന്നും ഡാഗൻ പഴയകാല സ്മരണകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളുടെ വേരുകൾ തേടി
പൗരാണിക ഗോത്രങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷാവേയ് ഇസ്രയേൽ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ കുടിയേറ്റ നടപടികൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. സംഘടന പഠനങ്ങൾ നടത്തി പുറത്തുവിടുന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1990കൾ മുതൽ ഇതുവരെ 4000 ബ്നെയ് മെനാഷെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇസ്രയേലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട 7000ൽ അധികം പേർ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പേർഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ടിബറ്റ്, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ നീണ്ട പലായനം നടത്തി ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയവരാണ് ഈ സമൂഹമെന്ന് വാമൊഴി ചരിത്രം വ്യകതമാക്കുന്നുണ്ട്.
ചേലാകർമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ജൂത മതാചാരങ്ങൾ ഇവർ കൃത്യമായി തന്നെ പാലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ഇവർ പിന്നീട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പൗരത്വത്തിന് വീണ്ടും മതം മാറ്റം
വ്യാഴാഴ്ച ഇസ്രയേലിലെത്തിയ 250 അംഗ ഇന്ത്യൻ സംഘം രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലായിരിക്കും സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയെന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇസ്രയേലിലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഔദ്യോഗിക പൗരന്മാരാകാൻ സാങ്കേതികമായി വീണ്ടും ജൂത മതത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 1200 പേർക്ക് മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിതെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇവരെ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇമിഗ്രേഷൻ മന്ത്രി ഒഫിർ സോഫർ പറഞ്ഞു.
മണിപ്പൂരിൽ ഹിന്ദുക്കളായ മെയ്തി വിഭാഗവും ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളായ കുക്കി സമൂഹവും തമ്മിൽ തുടങ്ങിയ വംശീയ കലാപം ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ വലിയ സംഘർഷത്തിൽ 250ൽ അധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇതിനിടയിലാണ് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിലേക്ക് ബ്നെയ് മെനാഷെക്കാരുടെ ചരിത്രപരമായ മടക്കയാത്ര നടക്കുന്നത്. അതേസമയം 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 18000ൽ അധികം ജൂതന്മാരാണ് ഇസ്രയേലിലേക്ക് പൂർണമായി കുടിയേറിയത്. മുൻ വർഷത്തെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്തവണ 18 ശതമാനത്തിൻ്റെ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
