യുകെയിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതി വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനും ബലാത്സംഗത്തിനും ഇരയായ സംഭവം; അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്

പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അടിയന്തര സഹായം തേടിയാണ് യുകെ പൊലീസ് അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ ഡാഷ്‌ക്യാം ഉടൻ പരിശോധിക്കണമെന്നും ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടാൽ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : October 27, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
ലണ്ടൻ: യുകെയിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതി വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനും ബലാത്സംഗത്തിനും ഇരയായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അടിയന്തര സഹായം തേടിയാണ് യുകെ പൊലീസ് അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വടക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ചാണ് 20 വയസ് പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സിഖ് യുവതി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്.

കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടും വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് പൊലീസിന് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ തേടി അന്വേഷണ സംഘം പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയത്. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ ഉടൻ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

"തികച്ചും ഭയാനകമായ ആക്രമണമാണ് നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്രമിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും എത്രയും വേഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിനുമായി ഒരു സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് പ്രദേശത്ത് സംശയാസ്‌പദമായി പെരുമാറിയ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ ഡാഷ്‌ക്യാമിൽ ചിലപ്പോള്‍ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കാം. നിങ്ങള്‍ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവായി മാറിയേക്കാം'' - വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് പൊലീസിൻ്റെ കീഴിലെ അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഡിറ്റക്‌ടിവ് സൂപ്രണ്ട് (ഡിഎസ്) റോണൻ ടൈറർ പറഞ്ഞു.

സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ ഡാഷ്‌ക്യാം ഉടൻ പരിശോധിക്കണമെന്നും ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടാൽ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ഈ സാഹചര്യം മുൻ നിർത്തിയാണ് അടിയന്തരമായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനും സംശയം തോന്നുന്നവർ പൊലീസിനെ സമീപിക്കാനും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 30 വയസ് പ്രായമുള്ള വെളുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ഇയാളെന്നാണ് ഇരയുടെ മൊഴി. ആക്രമണ സമയത്ത് കറുപ്പ് നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസികളടക്കം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർ, ലോക്കൽ പൊലീസിങ് ഓഫിസർമാർ, ഫോറൻസിക് ഓഫിസർമാർ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് വാൽസാൽ പൊലീസ് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് ഫിൽ ഡോൾബി പറഞ്ഞു. കുറ്റക്കാരനെ ഉടൻതന്നെ പിടികൂടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

