ബംഗ്ലാദേശിലെ ചിറ്റഗോങില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിസ അപേക്ഷ നടപടികള്‍ അനിശ്ചിതമായി നിര്‍ത്തി വച്ചു

യുവനേതാവ് ഷരീഫ് ഉസ്‌മാന്‍ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകം ബംഗ്ലാദേശില്‍ വലിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിറ്റോഗ്രാമിലെ ഇന്ത്യന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഹൈകമ്മീഷണറുടെ വസതിക്ക് നേരെ കല്ലേറടക്കം നടന്നു.

A protester reacts to the camera near the premises of the Prothom Alo daily newspaper which was set on fire by angry protesters after news reached the country from Singapore of the death of a prominent activist Sharif Osman Hadi, in Dhaka, Bangladesh, Friday, Dec. 19, 2025 (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 4:04 PM IST

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ചിറ്റഗോങിലെ ഇന്ത്യന്‍ വിസ അപക്ഷാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വിസ നടപടികള്‍ അനിശ്ചിതമായി നിര്‍ത്തി വച്ചു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നടപടികളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യുവനേതാവ് ഷരീഫ് ഉസ്‌മാന്‍ ഖാദിയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ അധികാര ഭ്രഷ്‌ടയാക്കിയ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായിരുന്നു ഹാദി. അടുത്ത ഫെബ്രുവരി 12ന് രാജ്യത്ത് നടക്കാന്‍ പോകുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി അദ്ദേഹത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ധാക്കയിലെ ബിജോയ് നഗര്‍ മേഖലയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കവെ ആയിരുന്നു ഇത്. സിംഗപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തോടെ ബംഗ്ലാദേശിലെമ്പാടും അക്രമങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുകയാണ്. ചിറ്റോഗ്രാമിലെ ഇന്ത്യന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഹൈകമ്മീഷണറുടെ വസതിക്ക് നേരെ കല്ലേറ് അടക്കമുള്ളവ അരങ്ങേറി.

Also Read; നടന്നത് വന്‍ അക്രമങ്ങള്‍, എങ്കിലും സമാധാനപാതയില്‍ കശ്‌മീര്‍, കടന്ന് പോകുന്നത് കാല്‍നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായ വര്‍ഷം

ഇതോടെയാണ് ചിറ്റഗോങിലെ ഇന്ത്യന്‍ വിസ നടപടി കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനിശ്ചിതമായി നിര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാക്ക ട്രൈബ്യൂണ്‍ എന്ന വര്‍ത്തമാനപത്രമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തത്. ഇന്ന് മുതലാണ് ഇത് നിലവില്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം വിസ കേന്ദ്രം തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച ശേഷമേ നടപടി പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിലെ സില്‍ഹെത് നഗരത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഹൈ കമ്മീഷനിലെ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റാരും സാഹചര്യങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നടപടി. അതീവ സുരക്ഷയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധാക്ക സര്‍വകലാശാല പള്ളിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദേശീയ കവി കാസി നസ്‌റുള്‍ ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ ശവകുടീരത്തിന് അടുത്ത് ഹാദി എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരന് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കിയത്.

പതിനായിരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തത്. സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളിലുടനീളം ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു. ഹാദിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കുമെന്നും മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ന്നു.

രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ഹാദിയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ വേഗത്തിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊലയാളികളോട് "ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കില്ല" എന്നാണ് യൂനസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

