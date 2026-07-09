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ഇന്ത്യന്‍ ടെക്കി അമേരിക്കയിലെ വീട്ടില്‍ വച്ച് ഭാര്യയെ കൊന്നു, മൃതദേഹത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോ ഇന്ത്യയിലുള്ള കാമുകിക്ക് അയച്ച് കൊടുത്തു

ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്‌ത്രീയുമായി നര്‍നെയ്ക്ക് വര്‍ഷങ്ങളായി രഹസ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

MURDER OF WIFE INDIAN TECHIE ARRESTED AVINASH NARNE RAAJITHA SABINENI
AVINASH NARNE (XM9usa)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 2:51 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കയില്‍ വച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മുപ്പതുകാരനായ ഇന്ത്യന്‍ ടെക്കി അറസ്റ്റില്‍. സ്വന്തം വീട്ടില്‍ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി ഒന്‍പത് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

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കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബറിലാണ് അവിനാഷ് നര്‍നെ ഭാര്യ രാജിത സബ്ബിനേനി(27)യെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബെല്ലെവ്യൂ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒക്‌ടോബര്‍ 27ന് നര്‍നെ എന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ എന്‍ജീനീയര്‍ പൊലീസിനെ വിളിച്ച് ഭാര്യ ശുചിമുറിയില്‍ കയറി കതകടച്ച് കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലെന്നും പറയുകയായിരുന്നു. പൊലീസെത്തി വാതില്‍ പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നപ്പോള്‍ സബിനേനി നിലത്ത്കിടക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ അധികൃതര്‍ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാവിലെ താന്‍ ഓടാന്‍ പോയെന്നും നാല്‍പ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തിരികെ എത്തിയപ്പോള്‍ ഭാര്യ സബിനേനി ശുചിമുറിയില്‍ ആയിരുന്നെന്നും നര്‍നെ പൊലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. നര്‍നെ വീട്ടില്‍ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോള്‍ ആരും വീട്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

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പിറ്റേദിവസം കിങ് കൗണ്ടി മെഡിക്കല്‍ എക്‌സാമിനറുടെ ഓഫീസ് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചോരയോട്ടം നിലച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിയുള്ള മരണമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു. അന്വേഷണത്തില്‍ നര്‍നെയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഒരു സ്‌ത്രീയുമായി രഹസ്യബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ഇവരുമായി ബന്ധം ഉള്ളപ്പോള്‍ തന്നെ സബിനേനിയെ 2025 ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇയാളുടെ കാമുകിയും വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

സബിനേനിയെ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷവും ഇരുവരും ബന്ധം തുടര്‍ന്നു.കുറ്റകൃത്യം നടന്ന ദിവസം നര്‍നെ കാമുകിയെ നാല് പ്രാവശ്യം ഫോണില്‍ വിളിച്ചു. ശുചിമുറിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ഇയാള്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞ സമയവും ഇയാള്‍ അവരെ വിളിച്ചിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇയാള്‍ കാമുകിക്ക് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹത്തിന്‍റെ ചിത്രവും അയച്ച് നല്‍കിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

സബിനേനി നര്‍നയെക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. അതില്‍ അയാള്‍ തയാറാക്കിയ പാനീയത്തിന് കയ്‌പാണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം അവര്‍ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഭവ ദിവസം ഇയാളുണ്ടാക്കിയ സ്‌മൂത്തിക്ക് മരുന്നിന്‍റെയും ചുമയുടെ സിറപ്പിന്‍റെയും രുചിയാണെന്നും അവരയച്ച സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ജൂലൈ അഞ്ചിന് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതകകുറ്റം ചുമത്തി. ഇയാള്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കും. കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ഇയാള്‍ നിലവില്‍ അന്‍പത് ലക്ഷം ഡോളര്‍ ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

TAGGED:

MURDER OF WIFE
INDIAN TECHIE ARRESTED
AVINASH NARNE
RAAJITHA SABINENI
INDIAN TECHIE KILLED WIFE IN US

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