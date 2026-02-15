സാകേത് തിരോധാനം; കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ അമേരിക്കയില് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
കർണാടക സ്വദേശിയായ സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയെ ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി 9 മുതലാണ് സാകേതിനെ കാണാതാവുന്നത്.
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കർണാടക സ്വദേശിയായ സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയെ (22) ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റർ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ലേക്ക് ആൻസയിൽ നിന്നാണ് സാകേതിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
"കാണാതായ വിദ്യാർഥി സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രദേശിക പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഉറ്റവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. കുടുംബവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകും", സൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
The Consulate deeply regrets to inform that local police have confirmed the recovery of the body of the missing Indian student, Saketh Sreenivasaiah. We extend our heartfelt condolences to his family and loved ones during this profoundly difficult time.— India in San Francisco (@CGISFO) February 14, 2026
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 9) മുതലാണ് സാകേതിനെ കാണാതാവുന്നത്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും മകൻ്റെ ഫോൺ കോളോ വിവരങ്ങളോ ഇല്ലാതായതോടെയാണ് ഫെബ്രുവരി 13 ന് സാകേതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് കര്ണാടക സര്ക്കാര് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വഴി ഇടപെടുകയും ബെക്കേർലി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ പിജി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു സാകേത്. ഐഐടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷമാണ് സാകേത് യുഎസിൽ എത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പരാതിയെ തുടർന്ന് സാകേതിനായുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിവരം ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
സാകേതിനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയക്കണമെന്ന് ബെക്കേർലി പൊലീസ് നേരത്തെ അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 9-നാണ് സാകേതിനെ അവസാനമായി കാണുന്നത്. ബർക്ക്ലി കുന്നുകൾക്ക് സമീപമുള്ള ടിൽഡൻ റീജിയണൽ പാർക്കിലെ തടാകമായ ലേക്ക് ആൻസയ്ക്ക് സമീപമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. സാകേതിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും ലാപ്ടോപ്പും അടങ്ങിയ ബാഗ് പാർക്കിന് സമീപമുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം സാകേത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നോ എന്താണ് മരണകാരണമെന്നോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
