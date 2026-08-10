അമേരിക്കയിൽ 19കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി ജർമനിയിൽ അറസ്റ്റിൽ
കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ട്യൂസൺ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ വരുൺ, അവിടെനിന്ന് ജർമനിയിലേക്ക് വിമാനം കയറുകയായിരുന്നു
By PTI
Published : August 10, 2026 at 8:50 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ അരിസോണയിൽ കാമുകിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി ജർമനിയിൽ അറസ്റ്റിലായി. അരിസോണ സർവകലാശാലയിലെ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് വിദ്യാർഥിയായ വരുൺ ബച്ചിഗാരി(20) ആണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. 19കാരിയായ കാമുകി ജൂലിസ റൂബി സലാസറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഈ നിർണായക നടപടി. ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് ട്യൂസണിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്.
കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ട്യൂസൺ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ വരുൺ, അവിടെനിന്ന് ജർമനിയിലേക്ക് വിമാനം കയറുകയായിരുന്നു. ജർമനി വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ഇയാളുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ, ട്യൂസൺ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്, എഫ്.ബി.ഐ ട്യൂസൺ ഓഫിസ്, ബെർലിനിലെ എഫ്.ബി.ഐ ലീഗൽ അറ്റാഷെ ഓഫിസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രതിയെ ജർമനിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ഡിഗ്രി കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നീ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് വരുണിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്യൂസൺ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലാണ് അറസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മൊബൈൽ ഫോണും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും മോഷ്ടിച്ചു
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ജൂലിസയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും വരുൺ മോഷ്ടിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനായി ജൂലിസയാണെന്ന വ്യാജേന വരുൺ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സന്ദേശങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നിയ കുടുംബം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് വൈകിട്ട് നാലിനാണ് ട്യൂസൺ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചെന്ന രീതിയിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ കഴുത്തുവരെ പുതപ്പ് മൂടിയ നിലയിൽ തറയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ജൂലിസ. കഴുത്തിൽ പോറലുകളും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചതിൻ്റെ പാടുകളും കണ്ടതോടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
മുൻപും ഗാർഹിക പീഡനം
വരുണിനെതിരെ മുൻപും ഗാർഹിക പീഡന പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരിസോണ സർവകലാശാല പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അന്വേഷിച്ച മറ്റൊരു ആക്രമണ കേസിലും ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വരുണുമായുള്ള നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് 2025 അവസാനത്തോടെ ജൂലിസ താമസം മാറിയിരുന്നതായും, ഗാർഹിക പീഡനം കാരണം ബന്ധം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും സുഹൃത്തുക്കൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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ഇതിന് പുറമെ, വരുണിൻ്റെ മുൻകാല അക്രമ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റ് പലരും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാലോവീൻ പാർട്ടിയിൽ വച്ച് വരുൺ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇക്കാര്യം പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അരിസോണ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടും വരുൺ നിയമപരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ തുടർന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജർമനിയിൽ അറസ്റ്റിലായ വരുണിനെ ഉടൻ തന്നെ അരിസോണയിലേക്ക് നാടുകടത്തും. തുടർന്ന് പിമ കൗണ്ടി അഡൽറ്റ് ഡിറ്റൻഷൻ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
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