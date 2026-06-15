ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥയാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.എസ്.യു.ഐ) ആരോപിച്ചു
By PTI
Published : June 15, 2026 at 8:42 AM IST
മസ്കറ്റ്: ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികൻ്റെ മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി മസ്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. എം.ടി സെലസ്റ്റിയൽ എന്ന കപ്പലിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശി നിഷാന്ത് ഉയിർത്തനാഥൻ്റെ (35) മൃതദേഹം ദുഖം തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
എംബസിയുടെ ഇടപെടൽ
മരിച്ച നാവികൻ്റെ കുടുംബവുമായും ഒമാൻ അധികൃതരുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. കപ്പൽ കമ്പനിയുമായും തുറമുഖ അധികൃതരുമായും കൃത്യമായ ഏകോപനം നടത്തിവരികയാണെന്നും, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുമെന്നും എംബസി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒമാൻ്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള ദുഖം തുറമുഖത്താണ് എം.ടി സെലസ്റ്റിയൽ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കപ്പലിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നതായും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചു
കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥയാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.എസ്.യു.ഐ) ആരോപിച്ചു. കപ്പലിലെ സെക്കൻഡ് ഓഫിസറായ നിഷാന്തിന് ജൂൺ എട്ടിനാണ് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ജൂൺ 11ന് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയായിരുന്നു. കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കൃത്യസമയത്ത് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ കമ്പനി തയാറായില്ലെന്ന് യൂണിയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കപ്പലിൽ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഫ്രീസർ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, അഴുകാതിരിക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർ തണുത്ത കുപ്പിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അവശനായ നിഷാന്തിന് സഹപ്രവർത്തകൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് യൂണിയൻ ഇന്ത്യയിലെയും ഒമാനിലെയും അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മരണവിവരം കപ്പൽ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചില്ലെന്നും, തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നീതി വേണമെന്നും നിഷാന്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന നിഷാന്തിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, മൃതദേഹം വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ പരിശോധന
കഴിഞ്ഞ മാസം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് അമേരിക്കൻ നാവികസേന എം.ടി സെലസ്റ്റിയൽ കപ്പൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ലംഘിച്ച് ഇറാനിയൻ തുറമുഖത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ നടപടി. മെയ് 20ന് കപ്പലിൽ കയറി പരിശോധന നടത്തിയ അമേരിക്കൻ സേന, പിന്നീട് കപ്പലിൻ്റെ യാത്രാവഴി മാറ്റാൻ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്.
ഒമാൻ തീരത്ത് എം.ടി സെറ്റബെല്ലോ എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ അമേരിക്കൻ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സംഘർഷ മേഖലകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ ജോലിക്ക് അയക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് (ഡി.ജി.എസ്) മാരിടൈം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
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