വിമാന റാഞ്ചൽ തടഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ആറ് ഇസ്രയേലി യാത്രക്കാർക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്
Published : October 9, 2026 at 8:10 AM IST
ജറുസലേം: ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലെ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി. പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് ഫോർ സിവിൽ ഹീറോയിസം നൽകി സ്മിത്തിനെ ആദരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ആറ് ഇസ്രയേലി യാത്രക്കാർക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജറുസലേമിൽ വച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ഇന്ന് ആദരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലി വീരന്മാർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നതായി ഐസക് ഹെർസോഗ് വ്യക്തമാക്കി.
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073. Herzog also presented the award to six Israeli civilians for their efforts to prevent the would-be hijacker from crashing the plane.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരതയും പ്രൊഫഷണലിസവുമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് വലിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്നും ഹെർസോഗ് വിശദീകരിച്ചു. വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്പിറ്റിൽ വച്ച് സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്മിത് മച്ചാർ നിലവിൽ അബുദബിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
യാത്രക്കാർക്കും ആദരം
വിമാന റാഞ്ചൽ ശ്രമം തടയുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ടാലി മാനെസ്, സ്വീക മാനെസ്, യാനിവ് ഹയൂൺ, ഡോ. ഷോട്ട മുസായേവ്, അസഫ് രാജുവാൻ, ഓർ പർദിലോവ് എന്നീ ആറ് ഇസ്രയേലി യാത്രക്കാർക്കാണ് പ്രസിഡൻ്റ് സിവിലിയൻ ഹീറോയിസം അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത്. ടാലി മാനെസാണ് അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ആദ്യം നൽകിയത്. ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ച സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഹയൂൺ, സ്വീക മാനെസ്, പർദിലോവ്, രാജുവാൻ എന്നിവർ സഹായിച്ചു. പരിക്കേറ്റ പൈലറ്റിന് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകിയത് ഡോക്ടറായ മുസായേവാണ്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ച് അസാധാരണരായ മനുഷ്യരായി മാറിയ ആറ് സാധാരണക്കാരെ ആദരിക്കാനാണ് ജറുസലേമിൽ ഒത്തുകൂടിയതെന്ന് ഹെർസോഗ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ ധീരതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സമയോചിതമായ ഇടപെടലുമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കുമായിരുന്ന വലിയൊരു വ്യോമയാന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയതെന്നും 174 ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് പൈലറ്റുമാർക്കും സഹായിച്ച യാത്രക്കാർക്കും ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ യാത്രക്കാരുടെ ധീരതയും ഇടപെടലും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ സംഭവിച്ചത്
174 യാത്രക്കാരുമായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഒമാൻ പൗരനായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി കോക്പിറ്റിൽ വച്ച് കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുകയും 34,000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് 17,000 അടിയിലേക്ക് അതിവേഗം താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് സൗദി അറേബ്യയിൽ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ തീവ്രവാദ ആക്രമണ ശ്രമമായാണ് യുഎഇ വിലയിരുത്തിയത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം സ്മിത്തിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അബുദബിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പൈലറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും ചികിത്സയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്മിത്തുമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായും ആശുപത്രി അധികൃതരുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
സ്മിത്തിനെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് നെതന്യാഹു
യുഎഇയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സ്മിത് മച്ചാറുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നേരത്തെ സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരമായ ഇടപെടലിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടിയിൽ ദീപം തെളിയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും നെതന്യാഹു ക്ഷണിച്ചു. സ്മിത്തിനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ഹീറോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണിതെന്നും സാധാരണയായി ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് നൽകാറുള്ളതെന്നും നെതന്യാഹു പൈലറ്റിനോട് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്തുപിടിക്കുമെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഇസ്രയേലിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാകുമ്പോൾ സ്മിത്തിന് സിവിലിയൻ ഹീറോയിസം അവാർഡ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് ഐസക് ഹെർസോഗ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഫോർ സിവിലിയൻ ഹീറോയിസം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ച് അസാധാരണ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്.
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