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ചോരവാർന്നിട്ടും പൊരുതി; ആകാശമധ്യേ വിമാനത്തിലെ ആക്രമണം ചെറുത്ത് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്, രക്ഷിച്ചത് 174 ജീവനുകൾ

ദുബായിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്

Flydubai Flight Attack Incident Captain Smit Machchhar Hero Mid Air Attack Foiled Israel Praises Indian Pilot
ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് മച്ചാർ (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 7:30 AM IST

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ദുബായ്: ആകാശമധ്യേ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സഹപൈലറ്റിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം; ചോരവാർന്നിട്ടും തളരാതെ പൊരുതി നൂറുകണക്കിന് ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ. ദുബായിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് മച്ചാർ ആണ് സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവച്ചും യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതരാക്കി ലോകത്തിൻ്റെയാകെ ഹീറോയായി മാറിയത്.

ദുബായിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനത്തിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് സ്മിത്തിനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുത്തേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും അദ്ദേഹം ധീരമായി ചെറുത്തുനിന്നു. ഇതിനിടെ കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ ഇസ്രയേൽ, യുഎഇ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.

ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് എംബസി
തബൂക്കിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സ്മിത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്മിത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സൗദി അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നും അധികൃതർ ആശംസിച്ചു.

പ്രശംസയുമായി ലോകനേതാക്കൾ
ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിൻ്റെ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും രംഗത്തെത്തി. സ്മിത്ത് മച്ചാർ യഥാർഥ ഹീറോയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാമാന്യ ധീരതയാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയതെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ 174 പേരുടെ ജീവനാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചതെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൈപ്രസിലെ ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ റൂവൻ അസറും സ്മിത്തിനെ പ്രശംസിച്ചു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും 180ഓളം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പൈലറ്റിൻ്റെയും യാത്രക്കാരുടെയും ധീരത മാതൃകാപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ലൈ ദുബായ് ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കും അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടിയെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. സൗദിയിൽ ഇറക്കിയ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ഇസ്രയേലിൽ എത്തിച്ചു. ആക്രമണം നടത്തിയ ഒമാനി പൈലറ്റ് സൗദി പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായ സംഭവത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പതറാതെ വിമാനം നിയന്ത്രിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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FLYDUBAI FLIGHT ATTACK INCIDENT
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR HERO
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