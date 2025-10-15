രഹസ്യരേഖകള് കൈവശം വച്ചു, ചാരവൃത്തിയെന്ന് സംശയം; ഇന്ത്യൻ വംശജനായ യുഎസ് ഉപദേഷ്ടാവ് ആഷ്ലി ടെല്ലിസ് അറസ്റ്റിൽ
ആയിരം പേജിലധികം വരുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങൾ വിയന്നയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയത്.
Published : October 15, 2025 at 9:42 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഉപദേഷ്ടാവും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ ആഷ്ലി ടെല്ലിസിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ വിഭാഗം. ദേശീയ പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചതിനും ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സന്ദർശിച്ചതിനുമാണ് ടെല്ലിസിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. ആയിരം പേജിലധികം വരുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങൾ വിയന്നയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
2025 സെപ്റ്റംബർ 25 നാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ടെല്ലിസ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം രഹസ്യ രേഖയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതാണെന്ന് അന്വേഷണ വിഭാഗം സമർപ്പിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വിർജീനിയയിലെ ഫെർഫാക്സിൽ വച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പല തവണ ടെല്ലിസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടെല്ലിസിന് സമ്മാനം നൽകിയതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ടെല്ലിസിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപകടമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ അഭിഭാഷകയായ ലിൻഡ്സെ ഹാലിഗൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ടെല്ലിസ് 'കാർണീഗെ എൻഡോവ്മെൻ്റ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസിൽ' മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ് ബുഷിൻ്റെ കീഴിൽ ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബുഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുമായുള്ള അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങൾക്കെതിരെ ടെല്ലിസ് തുറന്ന് പറച്ചിലുകൾ നടത്തി.
ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും റഷ്യയും ഇറാനുമായുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ടെല്ലിസ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചൈനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ടെല്ലിസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അക്കാദമിക, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധനായ ടെല്ലിസ് ദക്ഷിണേഷ്യന് സുരക്ഷയിലും ഇന്ത്യ അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മുന്നിര വിദഗ്ധരില് ഒരാളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കൻ സര്ക്കാറിന് കീഴില് നിരവധി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളില് ടെ്ല്ലിസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ മുതിര്ന്ന ഉപദേഷ്ടാവായും ടെല്ലിസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി രേഖകൾ കൈവശം വച്ചതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ടെല്ലിസിന് 10 വർഷം വരെ തടവും 250,000 ഡോളർ പിഴയും ടെല്ലിസിന് ലഭിക്കുമെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
