കൊലപാതകം പഠിച്ചത് ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ നിന്ന്; അമേരിക്കയിൽ അമ്മയെയും അനിയനെയും കൊന്ന് പതിനേഴുകാരൻ
ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് 48 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആക്ടണിലെ മാർത്താ ലെയ്നിലുള്ള വീട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് കൊലപാതകം
By PTI
Published : August 13, 2026 at 9:33 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മസാച്യുസെറ്റ്സിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ അമ്മയെയും ഇളയ സഹോദരനെയും പതിനേഴുകാരൻ കൊലപ്പെടുത്തി. മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ ആക്ടണിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പതിനേഴുകാരനായ അർജുൻ അരവിന്ദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അമ്മ സുധ വെങ്കടേശൻ (45), സഹോദരൻ സിദ്ധാർഥ് അരവിന്ദ് (14) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ട് കൊലപാതക കുറ്റങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കൽ, മർദനം, അനുമതിയില്ലാതെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കൽ, വാഹനം മോഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് അർജുനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് 48 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആക്ടണിലെ മാർത്താ ലെയ്നിലുള്ള വീട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് മിഡിൽസെക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി മരിയൻ റയാനും ആക്ടൺ പൊലീസ് ചീഫ് ഡഗ്ലസ് സ്റ്റർണിയോളോയും വ്യക്തമാക്കി.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.37നാണ് ആക്ടൺ പൊലീസിന് അർജുൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ളവരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയ അധ്യാപകനും ആരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപാണ് പിതാവ് ഭാര്യ സുധയെ അവസാനമായി കണ്ടത്. ഇളയ മകൻ സിദ്ധാർഥിനെ ഉച്ചയോടെയും കണ്ടിരുന്നു.
പിതാവിൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലായിരുന്നു സിദ്ധാർഥിൻ്റെ മൃതദേഹം. സുധയുടെ മൃതദേഹം ബേസ്മെൻ്റിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തിൽ മാരകമായി പരിക്കേറ്റ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മരണകാരണമോ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഏതാണെന്നോ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പിടികൂടിയത് കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന്
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അമ്മയുടെ കാറുമായി അർജുൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയ പൊലീസ് മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ വെയ്ലാൻഡിലുള്ള ഒരു പാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് അർജുനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. മറ്റൊരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കാറിനുള്ളിൽ അർജുനെ കണ്ടെത്തിയത്. യാതൊരു എതിർപ്പും കൂടാതെ തന്നെ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു.
ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ തിരഞ്ഞു
അർജുൻ കുറച്ചുനാളുകളായി അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറിയിരുന്നതായി മിഡിൽസെക്സ് കൗണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലും ചാറ്റ്ജിപിടിയിലും ഇയാൾ തിരഞ്ഞിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
കോടതി നടപടികൾ
ബുധനാഴ്ച ലോവൽ ജുവനൈൽ കോടതിയിലാണ് അർജുനെ ഹാജരാക്കിയത്. കൊലപാതക കേസ് പരിഗണിക്കാൻ ജുവനൈൽ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ കേസും മറ്റ് വകുപ്പുകളും പിന്നീട് കോൺകോർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റും. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ നടുക്കിയ സംഭവമാണിത്. ശാന്തമായ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് അയൽവാസികളും.
Also read:20,000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം, 13 പ്രതികൾ; നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ നിർണായക വാദം ഇന്ന്