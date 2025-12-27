ETV Bharat / international

വീട് തീവയ്ക്കാനും കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ശ്രമം; ഇന്ത്യൻ വംശജനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് യുഎസ് പൊലീസ്

ടെക്‌സസ് സർവകലാശാലയിലെ സീനിയർ വിദ്യാർഥിയായ മനോജ് സായ് ലെല്ല (22) ആണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്.

INDIAN ORIGIN STUDENT ARREST IN US UNIVERSITY OF TEXAS FRISCO POLICE MANOJH SAI LELLA ARREST
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 27, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വിദ്യാർഥിയെ അമേരിക്കയിൽ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും സ്വന്തം വീടിന് തീയിടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ടെക്‌സസ് സർവകലാശാലയിലെ സീനിയർ വിദ്യാർഥിയായ മനോജ് സായ് ലെല്ല (22) ആണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മനോജ് ലെല്ലയ്ക്ക് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നും തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിന് തീയിടാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരാതിയെ തുടന്നാണ് വിദ്യാർഥിയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളും മറ്റും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ആവാസവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കോ ആരാധനാലയത്തിനോ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കുറ്റകൃത്യം, ഒരു കുടുംബത്തിനും വീട്ടുകാര്‍ക്കും എതിരെ തീവ്രവാദ ഭീഷണി, ക്ലാസ് എ കുറ്റകൃത്യം എന്നിവയാണ് ലെല്ലയ്‌ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥിയുടെ മാനസിക നിലയും കുടുംബവുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.

മനോജിന് തടവിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ 1,03,500 ഡോളർ ബോണ്ടായി കെട്ടിവെക്കണം. ഇന്ത്യൻ രൂപ 90 ലക്ഷം വരും ആ തുക. കുടുംബാംഗത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് 3500 ഡോളറും വീടിന് തീയിടാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ബോണ്ട് ചുമത്തിയത്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

കാനഡയിലെ ടൊറൻ്റോ സർവകലാശാല കാമ്പസിന് സമീപം വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയായ ശിവങ്ക് അവസ്‌തിയാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. പ്രതിയെ കണ്ടെതതാനുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.ഡിസംബർ 23 ചൊവ്വാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 3.30 ഓടെയാണ് ഹൈലാൻ്റ് ക്രീക്ക് ട്രെയിലിലും ഓൾഡ് കിംഗ്‌സ്‌റ്റൺ റോഡിലുമായി ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് കിടക്കുന്നതായുള്ള വിവരം പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോഴേക്കും അവസ്‌തി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രതി പൊലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകം എന്ന നിലയിലാണ് പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി അവസ്‌തിയുടെ കുടുംബത്തെ വിവരം അറിയിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിഗണ. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Also Read: ആക്രമണം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ടു; ഇറാൻ്റെ ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്‌സ് അംഗത്തെ വധിച്ച് ഇസ്രയേൽ

TAGGED:

INDIAN ORIGIN STUDENT ARREST IN US
UNIVERSITY OF TEXAS
FRISCO POLICE
MANOJH SAI LELLA ARREST
INDIAN ORIGIN STUDENT ARRESTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.