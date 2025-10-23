ETV Bharat / international

ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധന്‍ അമേരിക്കയുടെ ദക്ഷിണ-മധ്യേഷ്യന്‍കാര്യ അസിസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി

ഇന്ത്യ, നേപ്പാള്‍, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളടക്കമുള്ളവയുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുക ഇനി പോള്‍ കപൂര്‍

INDIAN ORIGIN SECURITY EXPERT BUREAU OF SOUTH AND CENTRAL AFFAIRS PAUL KAPUR INDIA US
File photo of Paul Kapur, US Assistant Secretary For South And Central Asian Affairs (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ വിദേശാര്യ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറിയായി ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ എഴുത്തുകാരനും സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധനായ പോള്‍ കപൂര്‍ നിയമിതനായി. ദക്ഷിണ-മധ്യേഷന്‍ കാര്യ ബ്യൂറോയുടെ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റകാര്യം സാമൂഹ്യമാധ്യമപോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ന് രാവിലെ ഡോ.കപൂര്‍ ഔദ്യോഗികമായി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് അവരുടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അവര്‍ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ദക്ഷിണ-മധ്യേഷ്യന്‍ കാര്യബ്യൂറോയുടെ ചുമതലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യ, നേപ്പാള്‍, പാകിസ്ഥാന്‍, ശ്രീലങ്ക, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാന്‍, കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, മാലിദ്വീപുകള്‍, താജിക്കിസ്ഥാന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തകാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചുമതലയില്‍ വരിക. 2021 മുതല്‍ ഈ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഡൊണാള്‍ഡ് ലുവിന് പകരക്കാരനായാണ് അദ്ദേഹമെത്തുന്നത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ജനിച്ച കപൂറിന്‍റെ പിതാവ് ഇന്ത്യാക്കാരനും അമ്മ അമേരിക്കക്കാരിയുമാണ്. അമേരിക്കന്‍ നേവല്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് സ്‌കൂളില്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ കാര്യ വകുപ്പില്‍ അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായിരുന്നു. സ്റ്റാന്‍ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ഹൂവര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വിസിറ്റിങ് ഫെലോയുമാണ്.

Also Read: ബിഹാറില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി തേജസ്വി യാദവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യം, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി മുകേഷ് സാഹ്‌നി

2020 മുതല്‍ അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യവകുപ്പിലെ ആസൂത്രകനായു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യ, ഇന്തോ പസഫിക് തന്ത്രങ്ങള്‍, ഇന്തോ -അമേരിക്ക ബന്ധം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. രാജ്യാന്തര സുരക്ഷ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദക്ഷിണ മധ്യേഷ്യ, ഇന്തോ പസഫിക് തന്ത്രങ്ങള്‍, ഇന്തോ-അമേരിക്ക ബന്ധം, ആണവആയുധ ഉപയോഗം, പ്രതിരോധം, ഇസ്ലാമിക ഭീകരത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ നിരവധി പുസ്‌തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജിഹാദ് ആസ് ഗ്രാന്‍ഡ് സ്ട്രാറ്റജി-ഇസ്ലാമിക് മിലിറ്റന്‍സി, നാഷണല്‍ സെക്യുരിറ്റി ആന്‍ഡ് ദ പാകിസ്ഥാനി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പുസ്‌തകത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ ജിഹാദ് ഉപയോഗം കേവലം അസ്ഥിരതയുടെ ഫലമല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇത് കൃത്യമായ സര്‍ക്കാര്‍ തന്ത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. ആംഹെസ്റ്റ് കോളജില്‍ നിനനാ് അദ്ദേഹം ബിരുദം നേടിയത്. ചിക്കാഗോ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഡോക്‌ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കി.

TAGGED:

INDIAN ORIGIN SECURITY EXPERT
BUREAU OF SOUTH AND CENTRAL AFFAIRS
PAUL KAPUR
INDIA US
US ASSISTANT SECRETARY PAUL KAPUR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.