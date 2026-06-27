ലണ്ടനിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് 22 വർഷം തടവ്
ദക്ഷിണ ലണ്ടനിലെ ക്രോയ്ഡൺ ക്രൗൺ കോടതിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്
Published : June 27, 2026 at 10:53 AM IST
ലണ്ടൻ: പടിഞ്ഞാറൻ ലണ്ടനിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖല നടത്തിയ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് 22 വർഷത്തിലധികം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. ഹെറോയിൻ, ക്രാക്ക് കൊക്കെയ്ൻ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്ത സംഘത്തെയാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
ദക്ഷിണ ലണ്ടനിലെ ക്രോയ്ഡൺ ക്രൗൺ കോടതിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന പുരുഷോത്തം ധില്ലൻ(59) എന്നയാൾക്ക് ഏഴ് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയാണ് ലഭിച്ചത്. ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കായി ഇയാൾ തൻ്റെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കോടതി കണ്ടെത്തി. സംഘത്തലവനായ ഹർദീപ് തിൻഡ്(48) എന്ന ഹാരി സിങ്ങിന് 12 വർഷവും ആറ് മാസവും തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ വിക്രംജിത് ബ്രാറിന്(46) മൂന്ന് വർഷവും നാല് മാസവുമാണ് ശിക്ഷ. ഇവരുടെ കൂട്ടാളിയായ ലിയാൻഡ്രിയ ലിഞ്ചിന്(49) രണ്ട് വർഷവും ആറ് മാസവും സസ്പെൻഡഡ് ശിക്ഷയും കോടതി വിധിച്ചു.
ലഹരി ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം
ലണ്ടനിലുടനീളം വൻതോതിൽ നിരോധിത ലഹരിമരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സങ്കീർണവും വിപുലവുമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണെന്ന് മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്രൈം യൂണിറ്റിലെ ഡിറ്റക്ടീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ മാർക്ക് ഗാവിൻ വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാകുമായിരുന്ന ഒരു സംഘത്തെയാണ് തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന ധില്ലൻ തന്നിലർപ്പിതമായ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രീതിയിലാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ആരും അതീതരല്ലെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2024 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2025 ജൂലായ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ലണ്ടനിൽ ഹെറോയിനും ക്രാക്ക് കൊക്കെയ്നും വിതരണം ചെയ്ത സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഫോൺ രേഖകളും ഫൊറൻസിക് തെളിവുകളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഒന്നിലധികം ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇവർ ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ടിലധികം വിലവരുന്ന ലഹരിമരുന്നുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇത്തരം ശൃംഖലകൾ ലഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് അപ്പുറം ദുർബലരായ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അക്രമങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ഗാവിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജയിലിലിരുന്ന് നിയന്ത്രണം
പടിഞ്ഞാറൻ ലണ്ടനിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന 'ഹാദി' എന്ന ശൃംഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2024 ജനുവരിയിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായ ഹർദീപ് തിൻഡ് ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു കേസിൽ തുറന്ന ജയിലിൽ 17 വർഷത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് വിതരണത്തിനും നിരോധിത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുധമായ സ്കോർപിയോൺ സബ്മെഷീൻ ഗൺ കൈവശം വച്ചതിനുമായിരുന്നു ഈ ശിക്ഷ. ജയിലിൽ വച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ലണ്ടനിലെ ഹെയ്സ്, സൗത്താൾ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇയാൾ തൻ്റെ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചു.
സംഘത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ ചുമതലകളുണ്ടായിരുന്നു. ഹർദീപ് തിൻഡ് ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം ഏകോപിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായ പുരുഷോത്തം ധില്ലൻ ലഹരിമരുന്നും പണവും ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനാണ് തൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ടുനൽകിയത്. വൻതോതിൽ ഹെറോയിൻ അടങ്ങിയ വാൻ തൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനും വീടിനുള്ളിൽ വച്ച് ലഹരിമരുന്ന് തൂക്കി പായ്ക്ക് ചെയ്യാനും ഇയാൾ അനുവദിച്ചു. വിക്രംജിത് ബ്രാർ സംഘത്തിന് വേണ്ടി ലഹരിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ലിയാൻഡ്രിയ ലിഞ്ച് വിതരണത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമുള്ള സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലായിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ലണ്ടനിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വൻതോതിൽ ഹെറോയിൻ, ക്രാക്ക് കൊക്കെയ്ൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പായ്ക്കിങ് സാമഗ്രികൾ, ഡിജിറ്റൽ ത്രാസുകൾ, പണം, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കേസിൽ ഹർദീപ് തിൻഡും വിക്രംജിത് ബ്രാറും കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പുരുഷോത്തം ധില്ലനും ലിയാൻഡ്രിയ ലിഞ്ചും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ കോടതി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
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