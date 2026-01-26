ETV Bharat / international

കാനഡയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗുണ്ടാ സംഘമെന്ന് സംശയം

കാനഡയിലെ ബർണബി നഗരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗുണ്ടാ സംഘമെന്ന് സംശയം.

CANADA INDIAN MAN SHOT DEAD LINKED TO GOON INDIA SHOOTING INCIDENT
Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 11:15 AM IST

ഒട്ടാവ: കാനഡയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തം. ദിൽരാജ് സിങ് ഗിൽ(28) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിന് ഗുണ്ടാ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ജനുവരി 22ന് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ പ്രവിശ്യയിലെ ബർണബി നഗരത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 5:30 ഓടെ കാനഡ വേയിലെ 3700 ബ്ലോക്കിന് സമീപം വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വെടിയേറ്റ് കിടന്ന ദിൽജിതിനെ കണ്ടെത്തി. യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടു. 28 കാരനായ ദിൽരാജ് സിങ് ഗിൽ ആണ് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി.

"ഗിൽ തങ്ങൾക്ക് പരിചിതനാണെന്നും വെടിവയ്പ്പിന് പിന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ഗുണ്ടാസംഘ സംഘർഷവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു" എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആക്രമണമാണിത് എന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹോമിസൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം(ഐഎച്ച്ഐടി) പറഞ്ഞു. വെടിവയ്പ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ബക്സ്റ്റൺ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് തീ പിടിച്ച് കത്തി നശിച്ച ഒരു വാഹനവും കണ്ടെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാം

വാഹനത്തിന് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. "തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബർണബി ആർ‌സി‌എം‌പി, ലോവർ മെയിൻലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോറൻസിക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ സർവീസ് (ഐ‌എഫ്‌ഐ‌എസ്), ബി‌സി കൊറോണേഴ്‌സ് സർവീസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്" ഐഎച്ച്ഐടി സാർജൻ്റ് ഫ്രെഡ ഫോങ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

ഈ അടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന വെടിവയ്‌പ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാർത്ത വന്നിരുന്നു. ജോർജിയയിലെ ലോറൻസ്‌വില്ലെ നഗരത്തിലാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്നത്. വെടിവയ്‌പ്പ് നടത്തിയ ആൾ അറസ്റ്റിലായെന്നും കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിക്ക് എതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം, ഗുരുതര ആക്രമണം, കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരത എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി. വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്ന സമയം, സ്വയം രക്ഷയ്‌ക്കായ് കുട്ടികൾ അലമാരയിൽ ഒളിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ 911 എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സംഭവ വിവരം അറിയിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി. കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്നും ഒരു കുടുംബാംഗം അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

