റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ആക്രമണം; പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിച്ചു
വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ആകെ 11 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു
Published : October 12, 2026 at 8:41 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യൻ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അലിയാണ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
11 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്ക്
യൂസഫ് അലിയുടെ രണ്ട് മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്മായിക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ആകെ 11 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും, എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതനുസരിച്ച് അറിയിക്കുമെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Deeply grieved at the loss of life of an Indian national in the Riyadh attack. My heartfelt condolences to the bereaved family. The Embassy will extend all possible assistance.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2026
സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് എംബസി
റിയാദ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന വിവരം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായും, മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. റിയാദ് ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും, കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എംബസി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്കും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും, ഇത്തരം നടപടികൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Statement on Houthi attacks on King Khalid International Airport and other civilian facilities ⬇️ 🔗 https://t.co/KqxIxD8ej5 https://t.co/S9IKDv13jQ— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 11, 2026
ഒക്ടോബർ 10ന് നടന്ന ഭീരുത്വപരമായ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ജീവഹാനിക്കും പരിക്കുകൾക്കും സ്വത്ത് വകകളുടെ നാശത്തിനും ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനുമൊപ്പം ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും, മേഖലയിൽ എത്രയും വേഗം സമാധാനവും സാധാരണ നിലയും തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇവരുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾ എംബസി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
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