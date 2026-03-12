ചാവേർ ബോട്ടാക്രമണം; അമേരിക്കൻ എണ്ണക്കപ്പൽ തകർത്ത് ഇറാൻ, ഇന്ത്യ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ETV Bharat / international

Smoke rising from the Thai bulk carrier 'Mayuree Naree' (AFP)
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാഖിനടുത്ത് യുഎസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറിനു നേരെ ഇറാൻ്റെ 'ചാവേർ' ബോട്ട് ആക്രമണം. ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സഫീസിയ വിഷ്‌ണു എന്ന എണ്ണ കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഇറാൻ യുഎസ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്ത ഇന്ത്യക്കാരനാണിത്.

ഇറാഖിലെ ഖോർ അൽ സുബൈർ തുറമുഖത്താണ് സംഭവം. യുഎസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും മാർഷൽ ദ്വീപുകളുടെ പതാകയുള്ളതുമായ എണ്ണ കപ്പലാണിത്. സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ നിറച്ച ബോട്ട് കപ്പലിനെ ഇടിച്ച് തകർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മരിച്ചയാളുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണെന്നും കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 27 ജീവനക്കാരെ രക്ഷിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വെസൽ ഫൈൻഡർ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 228.6 മീറ്റർ നീളവും 32.57 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള സഫീസിയ വിഷ്‌ണു എന്ന കപ്പൽ 2007 ൽ നിർമിച്ചതാണ്. ഇതൊരു അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ടാങ്കറാണ്. മാർഷൽ ദ്വീപുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സേവനം നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കേവുഭാരം 42010 ടണ്ണും ഡെഡ്‌വെയ്റ്റ് ടൺ 73976 ഉം ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒമാൻ തീരത്ത് ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം തായ്‌ലൻഡിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത മയൂരി നരീ എന്ന കപ്പലും ലൈബീരിയന്‍ കപ്പലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലീഫ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കപ്പലാണിത്. കപ്പലിൻ്റെ പ്രധാന എൻജിൻ റൂമിലാണ് സ്ഫോടനവും തീപിടിത്തവും ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ കാണാതായെന്നും അവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും തായ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയായ പ്രെഷ്യസ് ഷിപ്പിങ് ഇന്നലെ (മാർച്ച് 11) അറിയിച്ചു. 20 നാവികരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 23 ജീവനക്കാരും തായ് വംശജരാണെന്ന് തായ്‌ലൻഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്

ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ഗൾഫ് തീരങ്ങളിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരും ഇന്ത്യൻ നാവികരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതരായി കഴിയാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ.

ഡ്രോൺ, മിസൈലുകളും മറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുപ്പിച്ചത്. ഗൾഫ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ഒമാൻ ഉൾക്കടൽ, മറ്റ് സമീപ ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോർഡ് കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാണമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ സമയം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

