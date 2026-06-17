അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നാവികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു
ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആദിത്യ ശർമ, ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്
By ANI
Published : June 17, 2026 at 1:34 PM IST
മസ്കറ്റ്: ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഉപരോധം ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് അമേരിക്കൻ സേന എംടി സെറ്റബെല്ലോ എന്ന കപ്പലിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആദിത്യ ശർമ, ശിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് എംടി സെറ്റബെല്ലോ എന്ന കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാവിക ഉപരോധം കപ്പൽ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഈ കടുത്ത നടപടി. കപ്പലിൽ ആകെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 21 പേരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യ
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കടുത്ത അതൃപ്തി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അമേരിക്കയെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു.
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർവീസ് നടത്തുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇത്തരം മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമെ, ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് ജേസൺ മീക്സിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.
ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഫ്രാൻസിലെ എവിയാനിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
The mortal remains of Mr. Aditya Sharma and Mr. Shivanand Chaurasiya, who tragically lost their lives in the attack on MT Settebello, have been repatriated to India. Our heartfelt condolences remain with their families during this difficult time.@MEAIndia @SecretaryCPVOIA…— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 17, 2026
രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തവും ആഗോള ഐക്യദാർഢ്യവും അർഥവത്താകൂ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ മേഖലയിലെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജീവഹാനിക്കും വസ്തുവകകളുടെ നാശത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വ്യാപാര തടസങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചതിനൊപ്പം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കും നയിച്ചതായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആഗോള സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിലൂടെ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
സമുദ്രപാതകൾ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനും നാവികർക്ക് ഭയമില്ലാതെ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണം. ഈ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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