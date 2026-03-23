അബുദാബിയിൽ ഇറാൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തകർത്ത് യുഎഇ: അവശിഷ്ടം പതിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്
ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 341 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, 15 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, 1,748 ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ തടഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു
By ANI
Published : March 23, 2026 at 9:54 AM IST
അബുദാബി: അൽ ഷവാമേഖ് പ്രദേശത്ത് തകർന്ന മിസൈൽ അവശിഷ്ടം പതിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്ത ഇറാൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് പതിച്ചത്. പരിക്കേറ്റയാളുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് അബുദാബി മീഡിയ ഓഫിസ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു.
വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കിംവദന്തികളും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാൻ യുഎഇക്ക് നേരെ 25 ഡ്രോണുകളും നാല് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുമാണ് പുതിയതായി പ്രയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യം ഇവയെ ഫലപ്രദമായി ചെറുത്തു.
പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി യുഎഇ
ഇറാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കണക്കുകൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. ഇതുവരെ 1773 യുഎവികളും 15 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 345 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും തടഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക ശേഷി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമാണ്.
ശനിയാഴ്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയത്. യുഎഇയിലെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 158 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് സ്വദേശികൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യക്കാരനുമുണ്ട്.
ജാഗ്രതയോടെ പ്രവാസികൾ
ആക്രമണ ഭീഷണികൾക്കിടയിലും യുഎഇയിലെ ജനജീവിതം തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. വ്യോമ ഗതാഗതത്തേയോ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളേയോ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ എംബസിയും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളായ താഡ്, പാട്രിയറ്റ് എന്നിവയുടെ ബലത്തിലാണ് യുഎഇ ശത്രുക്കളുടെ മിസൈലുകളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആകാശത്തുവച്ച് തകർക്കുന്നത്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും ഒരുവശത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഷേധം
യുഎഇയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അടുത്തകാലത്തായി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവായത്. ഹൂതി വിമതരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇറാൻ നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. യുഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദികളിൽ വിഷയം ചർച്ചയായി. സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ യുഎഇ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
