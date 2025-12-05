ETV Bharat / international

'ഡിറ്റ് വാ'; ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ

ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തു. 20 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തമാണ് ഡിറ്റ് വാ

CYCLONE DITWAH SANTHOSH JHA SRI LANKA CYCLONE SRI LANKA HOUSING MINISTER
Indian High Commissioner Santosh Jha met Sri Lanka's Minister of Housing, Construction & Water, Susil Ranasinghe (X@IndiainSL)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രി സുസിൽ രണസിംഗെയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ സന്തോഷ്‌ ഝാ. ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള പുനർ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് പുനർനിർമ്മാണ, പുനരധിവാസ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഭവന മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള ശക്തമായ വികസന സഹകരണം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തൂവെന്ന്" സന്തോഷ്‌ ഝാ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണിത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ട് ഇതുവരെ 486 പേർ മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ സേന അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

അതേസമയം ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 4) വരെ ശ്രീലങ്കയിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബർ 16 വരെ സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചിടും. നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ അകപ്പെട്ട് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ 200ലധികം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ കൊളംബോയിലെ ബന്ദാരനായകെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രാ തടസങ്ങളുണ്ടായതോടെയാണ് ഇവര്‍ കുടുങ്ങിയത്.

ഇതേ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മലയാളികളാണെന്നും കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയും: ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു'വിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ മാനുഷിക സഹായവും ദുരന്ത നിവാരണ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന ശ്രീലങ്കന്‍ ആര്‍മിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തി. ദിയതലാവ ആർമി ക്യാമ്പിൽ നിന്നും കൊളംബോയിൽ നിന്നും മൊത്തം 57 ശ്രീലങ്കൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കോട്‌മലയിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

ശ്രീലങ്കയുടെ മധ്യ പ്രവിശ്യയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ബാധിത പ്രദേശമാണ് കോട്‌മലെ. ഇവിടെ റോഡ് ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും വന്‍തോതില്‍ ആളുകള്‍ കുടുങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗരുഡ് കമാൻഡോകളെ ഇറക്കി. തുടർന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലാൻഡിങ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. അവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ജീവനക്കാർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: റദ്ദാക്കല്‍ തുടരുന്നു; ഇന്‍ഡിഗോ ഇന്നലെ റദ്ദാക്കിയത് 550 സര്‍വീസുകള്‍

TAGGED:

CYCLONE DITWAH
SANTHOSH JHA
SRI LANKA CYCLONE
SRI LANKA HOUSING MINISTER
DITWAH CYCLONE UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.