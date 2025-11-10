ETV Bharat / international

അല്‍ഖ്വയ്‌ദ ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മാലി കത്തുന്നു; തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി

പടിഞ്ഞാറന്‍ മാലിയിലെ കോബ്രിയില്‍ വൈദ്യുതി കമ്പനിയുടെ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് (നവംബര്‍ 6) സായുധ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അല്‍ ക്വയ്‌ദ– ഐ.എസ്.ഐ.എസ് ശക്തികേന്ദ്രമാണിത്.

Etv Bharat
indian embassy Mali (@ X indian embassy Mali)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബമാകോ, മാലി: മാലിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് ബമാകോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. മോചനത്തിനായി പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായും അവര്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാരെ എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിക്കുമെന്നും എംബസി ഉറപ്പ് നല്‍കി.

"2025 നവംബർ 6 ന് മാലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് പൗരന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എംബസിക്ക് അറിയാം. അവരുടെ സുരക്ഷിത മോചനം എത്രയും വേഗം ഉറപ്പാക്കാൻ എംബസി മാലിയൻ അധികാരികളുമായും കമ്പനിയുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്," എംബസി എക്‌സില്‍ എഴുതി.

പടിഞ്ഞാറന്‍ മാലിയിലെ കോബ്രിയില്‍ വൈദ്യുതി കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് (നവംബര്‍ 6) സായുധ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തോക്കുധാരികളായ ഒരു സംഘം ഇന്ത്യക്കാരെ ബലമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായി കമ്പനിയാണ് അറിയിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാലിയിലെ സംഘര്‍ഷം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവമെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തലസ്ഥാനമായ ബമാകോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഭീകര സംഘടനയായ അൽ-ഖ്വയ്‌ദയുമായി ബന്ധമുള്ള ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പ് പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ജമാഅത്ത് നുസ്രത്ത് അൽ-ഇസ്ലാം അൽ-മുസ്ലിമിൻ (ജെഎൻഐഎം) സുരക്ഷാ സേനകൾക്കെതിരെ അക്രമം ശക്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൗരന്‍മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി രാജ്യങ്ങള്‍

മാലിയിലെ സംഘര്‍ഷം വഷളായതോടെ സുരക്ഷ സാഹചര്യം മുൻനിര്‍ത്തി തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് മാലി വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്‍, ജർമ്മനി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. കൂടാതെ രാജ്യങ്ങള്‍ അടിയന്തര ഉപദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സുരക്ഷിതമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമെ മാലിയിലേക്ക് പോകാവു എന്ന് യുകെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അതേസമയം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് അമേരിക്കകാരോട് രാജ്യം വിടാന്‍ ഉപദേശം നല്‍കി.

ജെ‌എൻ‌ഐ‌എം ആക്രമണം

ആഫ്രിക്കയിലെ സഹേൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ-ഖ്വയ്‌ദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജിഹാദി സംഘടനയാണ് ജമാഅത്ത് നുസ്രത്ത് അൽ-ഇസ്ലാം അൽ-മുസ്ലിമിൻ. നിരവധി പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലയനത്തിൽ നിന്നാണ് 2017 ൽ ജെഎൻഐഎം രൂപീകരിച്ചത്.

ജെ‌എൻ‌ഐ‌എം മാലിയില്‍ റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന 100 ​​ലധികം ഇന്ധന ട്രക്കുകളുടെ ഒരു വാഹനവ്യൂഹം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. വിദേശ തൊഴിലാളികൾ വ്യാവസായിക സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവര്‍ പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മുൻ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന മാലി വര്‍ഷങ്ങളായി അക്രമങ്ങളുടെയും സൈനിക അട്ടിമറികളുടെയും രാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലൂടെയുമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന റഷ്യൻ കൂലിപ്പടയാളികൾ ഇപ്പോൾ മോസ്കോയുടെ "ആഫ്രിക്ക കോർപ്‌സ്" ആയി പുനഃസംഘടിക്കപ്പെട്ടു. 2021 മുതൽ മാലിയൻ സേനയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്രമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സേന പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത് വ്യാപക നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി.

സമാന സംഭവം

ജൂലൈയിൽ, പടിഞ്ഞാറൻ മാലിയിലെ കെയ്‌സിലെ ഡയമണ്ട് സിമൻ്റ് ഫാക്‌ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഭീകരര്‍ തട്ടികൊണ്ടുപോയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാലിയിലെ പൗരന്മാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ബമാകോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അന്ന് അഭ്യർച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് പേരെ തട്ടികൊണ്ടുപോയതോടെ ഈ വർഷം മാലിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഉയർന്നു.

Also Read:കീഴടങ്ങാതെ റഫ തുരങ്കങ്ങളിലെ ഹമാസ് സേനാംഗങ്ങള്‍; കാത്തിരിപ്പ് മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക്, ആയുധങ്ങൾ കൈമാറൂവെന്ന് ഇസ്രയേൽ

TAGGED:

INDIANS KIDNAP FROM MALI
INDIAN NATIONALS KIDNAPPED MALI
MALI CONFLICT
INDIANS IN MALI
INDIAN EMBASSY MALI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.