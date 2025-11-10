അല്ഖ്വയ്ദ ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തില് മാലി കത്തുന്നു; തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി
പടിഞ്ഞാറന് മാലിയിലെ കോബ്രിയില് വൈദ്യുതി കമ്പനിയുടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (നവംബര് 6) സായുധ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അല് ക്വയ്ദ– ഐ.എസ്.ഐ.എസ് ശക്തികേന്ദ്രമാണിത്.
Published : November 10, 2025 at 1:16 PM IST
ബമാകോ, മാലി: മാലിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടങ്ങിയെന്ന് ബമാകോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. മോചനത്തിനായി പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായും അവര് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാരെ എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിക്കുമെന്നും എംബസി ഉറപ്പ് നല്കി.
"2025 നവംബർ 6 ന് മാലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് പൗരന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എംബസിക്ക് അറിയാം. അവരുടെ സുരക്ഷിത മോചനം എത്രയും വേഗം ഉറപ്പാക്കാൻ എംബസി മാലിയൻ അധികാരികളുമായും കമ്പനിയുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്," എംബസി എക്സില് എഴുതി.
പടിഞ്ഞാറന് മാലിയിലെ കോബ്രിയില് വൈദ്യുതി കമ്പനിയില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (നവംബര് 6) സായുധ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തോക്കുധാരികളായ ഒരു സംഘം ഇന്ത്യക്കാരെ ബലമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായി കമ്പനിയാണ് അറിയിച്ചത്.
The Embassy is aware of the unfortunate incident of kidnapping of five of our nationals in 🇲🇱 on 6 Nov 2025. The Embassy has been working closely with the 🇲🇱 authorities and the company concerned to secure their safe release as quickly as possible. @MEAIndia @PMOIndia— India in Mali (@IndianEmbassyML) November 9, 2025
മാലിയിലെ സംഘര്ഷം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവമെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തലസ്ഥാനമായ ബമാകോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഭീകര സംഘടനയായ അൽ-ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ള ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പ് പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ജമാഅത്ത് നുസ്രത്ത് അൽ-ഇസ്ലാം അൽ-മുസ്ലിമിൻ (ജെഎൻഐഎം) സുരക്ഷാ സേനകൾക്കെതിരെ അക്രമം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി രാജ്യങ്ങള്
മാലിയിലെ സംഘര്ഷം വഷളായതോടെ സുരക്ഷ സാഹചര്യം മുൻനിര്ത്തി തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് മാലി വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്, ജർമ്മനി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. കൂടാതെ രാജ്യങ്ങള് അടിയന്തര ഉപദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സുരക്ഷിതമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമെ മാലിയിലേക്ക് പോകാവു എന്ന് യുകെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൗരന്മാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അതേസമയം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അമേരിക്കകാരോട് രാജ്യം വിടാന് ഉപദേശം നല്കി.
ജെഎൻഐഎം ആക്രമണം
ആഫ്രിക്കയിലെ സഹേൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ-ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജിഹാദി സംഘടനയാണ് ജമാഅത്ത് നുസ്രത്ത് അൽ-ഇസ്ലാം അൽ-മുസ്ലിമിൻ. നിരവധി പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലയനത്തിൽ നിന്നാണ് 2017 ൽ ജെഎൻഐഎം രൂപീകരിച്ചത്.
ജെഎൻഐഎം മാലിയില് റോഡരികില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന 100 ലധികം ഇന്ധന ട്രക്കുകളുടെ ഒരു വാഹനവ്യൂഹം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. വിദേശ തൊഴിലാളികൾ വ്യാവസായിക സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവര് പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മുൻ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന മാലി വര്ഷങ്ങളായി അക്രമങ്ങളുടെയും സൈനിക അട്ടിമറികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങളിലൂടെയുമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന റഷ്യൻ കൂലിപ്പടയാളികൾ ഇപ്പോൾ മോസ്കോയുടെ "ആഫ്രിക്ക കോർപ്സ്" ആയി പുനഃസംഘടിക്കപ്പെട്ടു. 2021 മുതൽ മാലിയൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്രമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സേന പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി.
സമാന സംഭവം
ജൂലൈയിൽ, പടിഞ്ഞാറൻ മാലിയിലെ കെയ്സിലെ ഡയമണ്ട് സിമൻ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഭീകരര് തട്ടികൊണ്ടുപോയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാലിയിലെ പൗരന്മാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ബമാകോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അന്ന് അഭ്യർച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് പേരെ തട്ടികൊണ്ടുപോയതോടെ ഈ വർഷം മാലിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഉയർന്നു.
