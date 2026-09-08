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നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധന

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കോഡിസ് (CODIS) ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡിഎൻഎ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്

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Rescue workers at the site of the immigration building which was wiped by Aug 26 flash flood, Gyrong county at Tibet Nepal border. (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 10:08 AM IST

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ബെയ്ജിങ്: ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ടിബറ്റ്-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ നൽകാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. കാണാതായവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിഎൻഎ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ചൈനീസ് അധികൃതർ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എംബസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പ്.

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കോഡിസ് (CODIS) ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡിഎൻഎ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. രക്തസാമ്പിളുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി എംബസി ഈ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനീസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറും. രേഖകളിൽ പൊരുത്തമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ എംബസിയെ വിവരം അറിയിക്കുമെന്നും, തുടർന്ന് എംബസി ഇക്കാര്യം കുടുംബങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കുമായി +86 18514284905 എന്ന നമ്പറിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ നൽകേണ്ട വിധം
കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ, പങ്കാളിയിൽ നിന്നോ, മക്കളിൽ നിന്നോ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ അറിയിച്ചു. സാധ്യമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കണം. കാണാതായ വ്യക്തിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോ മക്കളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തസാമ്പിളുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ, അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ ഭാഗത്തുള്ള മറ്റ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും (കസിൻസ്) സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാം. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സാമ്പിളുകളുടെ ഡിഎൻഎ എസ്‌ടിആർ (DNA STR) വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്. പുരുഷനാണെങ്കിൽ വൈ-എസ്‌ടിആർ (Y-STR) വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങളും കോഡിസ് ഫോർമാറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മിഷൻ പറയുന്നു. കൂടാതെ കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ ദേശീയത, പേര്, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പർ, കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ പേര്, സാമ്പിൾ ഐഡി നമ്പർ എന്നിവയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു.

വൻ നാശം വിതച്ച് മിന്നൽപ്രളയം
ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ടിബറ്റ്-നേപ്പാൾ അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഹിമാനി ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെത്തുടർന്ന് ഭോട്ടെകോശി നദിയിലുണ്ടായ വൻ പ്രളയമാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. നദിയിലൂടെ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ വെള്ളവും അവശിഷ്‌ടങ്ങളും വടക്കൻ-മധ്യ നേപ്പാളിലെ നിരവധി ജനവാസ മേഖലകളെ പൂർണമായും തകർത്തെറിഞ്ഞു.

വീടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ എന്നിവയെല്ലാം മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ദുരന്തം വിഴുങ്ങിയ ഇമിഗ്രേഷൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിരുന്നു മരിച്ചവരും കാണാതായവരുമായ വിദേശികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നേപ്പാളിലും ചൈനയിലുമായി ആയിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 49 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദേശികളെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ, ചൈനീസ് സർക്കാരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതിനോടകം പതിമൂവായിരത്തിലധികം പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

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ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ തുരങ്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ നേപ്പാൾ സൈന്യവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും തുരങ്ക നിർമാണ വിദഗ്ധരും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാണ്. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്

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TAGGED:

INDIAN EMBASSY IN CHINA
INDIAN EMBASSY URGES DNA SAMPLES
FLASH FLOOD TIBET CHINA BORDER
INDIANS MISSING FLOOD IN CHINA
TIBET NEPAL BORDER FLOOD

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