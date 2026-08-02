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ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധത പടരുന്നു; ആശങ്കയിൽ പ്രവാസികൾ,ആദ്യ 'ഓപ്പൺ ഹൗസ്' സംഘടിപ്പിച്ചു

ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭക്ഷണരീതികളെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് അപകീർത്തികരവും അധിക്ഷേപകരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിൽ പ്രവാസികൾ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി

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Representational image (AFP)
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By PTI

Published : August 2, 2026 at 1:02 PM IST

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ബെയ്‌ജിങ്: ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളും തൊഴിൽ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ. ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ 'ഓപ്പൺ ഹൗസ്' ചടങ്ങിലാണ് പ്രവാസികൾ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. ​ചൈനയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിന് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിക്രം മിസ്രി (വിക്രം ദൊരൈസ്വാമി) നേതൃത്വം നൽകി. കൗൺസിലർമാരായ നിതിൻജീത് സിംഗ്, രമേഷ് സിംഗ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭക്ഷണരീതികളെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് അപകീർത്തികരവും അധിക്ഷേപകരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിൽ പ്രവാസികൾ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ചൈന നൽകുന്ന തൊഴിൽ വിസകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവും, പ്രവാസികളുടെ പങ്കാളികളുടെ തൊഴിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചർച്ചയായി. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനീസ് സർക്കാരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, തെറ്റായ വിവരങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എംബസിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ വഴി വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അംബാസഡർ വിക്രം ദൊരൈസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.

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ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മികച്ച രീതിയിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതായി വിക്രം ദ്വരൈസ്വാമി പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആഴ്‌ച മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ട രേഖകൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മെയ് മാസത്തിലാണ് വിക്രം ദ്വരൈസ്വാമി ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി ചുമതലയേറ്റത്.

ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പടരുന്ന അധിക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി, അത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ ആശങ്കാകുലരാണെന്നും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വിസ നടപടികൾ ലളിതമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനായി എംബസിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വസ്‌തുതാധിഷ്ഠിത വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്‌കാരവും പാചകരീതിയും പ്രദർശിപ്പിച്ച വസന്ത് മേള പോലുള്ള വാർഷിക പരിപാടികൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എംബസി പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിയമ പ്രൊഫഷണലുകളുമായി ഏകോപിച്ച് പരിഹാര സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും ദ്വരൈസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇടയ്ക്കിടെ ഓപ്പണ്‍ ഹൗസ് യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ എംബസി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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