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സൊമാലിയൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പൽ റാഞ്ചി കടൽക്കൊള്ളക്കാർ; കുടുങ്ങി 6 ഇന്ത്യക്കാർ

തുർക്കി സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്

Indian Navy Rescue Operations Somali Pirates Hijack Cargo Turkish Military Ship Hijacked Indians Trapped In Somalia
Indian Crew Among Hijacked Ship (AP Photo)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 10:26 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സൊമാലിയൻ തീരത്ത് കടൽക്കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചിയ ചരക്കുകപ്പലിൽ ആറ് ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. തുർക്കി സൈന്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി പോവുകയായിരുന്ന കാമറൂൺ പതാക വഹിച്ച എം.വി ലുതുഫ് എന്ന കപ്പലാണ് തിങ്കളാഴ്ച സൊമാലിയയിലെ പണ്ട്‌ലാൻഡ് തീരത്തുവച്ച് കൊള്ളക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തത്.

പണ്ട്‌ലാൻഡിലെ ഐൽ ജില്ലയിലുള്ള മരയ്യ തീരത്തുനിന്ന് 3.5 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെവച്ചാണ് കപ്പൽ റാഞ്ചിയതെന്ന് സൊമാലിയൻ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന പത്തംഗ ജീവനക്കാരിൽ ആറ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുറമെ ഒരു തുർക്കി പൗരനും ഒരു ജോർജിയൻ പൗരനും രണ്ട് സെർബിയൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പോളാർ മൂവ്മെൻ്റ് ഷിപ്പിങ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ കപ്പൽ.

സൊമാലിയൻ തലസ്ഥാനമായ മൊഗാദിഷുവിലെ തുർക്കി സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ തുർക്കി അധികൃതർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി തുർക്കി
എട്ടോളം വരുന്ന കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘമാണ് കപ്പൽ റാഞ്ചിയതെന്നാണ് വിവരം. പണ്ട്‌ലാൻഡിലെ ഡങ്കൊരോയോ ജില്ലയിലുള്ള ഗർമാൽ തീരത്തേക്കാണ് ഇവർ കപ്പൽ കൊണ്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 26ന് എം.വി സ്വാർഡ് എന്ന കപ്പൽ റാഞ്ചിയ കൊള്ളക്കാരുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് സൊമാലിയൻ അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നത്. കപ്പൽ റാഞ്ചിയതിന് പിന്നാലെ തുർക്കിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ തുർക്കിയുടെ ഹെലികോപ്ടറുകളും ഡ്രോണുകളും പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ചെറിയൊരു ബോട്ടിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ സൊമാലിയയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഖാട്ട്' എന്ന ലഹരിവസ്തു കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ ബോട്ട് തിരികെ തീരത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് ഒരു വ്യോമാക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആരാണ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്നോ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് കപ്പൽ റാഞ്ചലുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലോ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഇടപെടൽ
റാഞ്ചപ്പെട്ട കപ്പലിൻ്റെയോ അതിലുള്ള ആറ് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെയോ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, സൊമാലിയൻ തീരത്തും ഏദൻ ഉൾക്കടലിലും അടുത്തിടെയായി കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിനായി നാവികസേനയുടെ നിരവധി യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് അറബിക്കടലിലും മറ്റുമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്.

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കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചിയ നിരവധി കപ്പലുകളെയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർക്ക് പുറമെ ഹൂതി വിമതരും ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രപാതയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എം.വി ലുതുഫ് കപ്പലിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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