വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള് റഷ്യയിലേക്ക് കടത്തി; ഇന്ത്യൻ പൗരനെ തടവിലാക്കി അമേരിക്ക
ഒറിഗണിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി വ്യോമയാന ഘടകങ്ങൾ കടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ഇതേ തുടർന്ന് സഞ്ജയ് കൗശിക്കിനെ രണ്ടര വർഷം തടവ് ശിക്ഷയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : January 17, 2026 at 1:05 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള് റഷ്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിൽ 58 കാരനായ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ തടവിലാക്കി അമേരിക്ക. ഒറിഗണിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള് കടത്തിയതിനാണ് സഞ്ജയ് കൗശിക്കിനെ രണ്ടര വർഷം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്.
ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തം ലാഭം വച്ചുള്ളതാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഒറിഗൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി സ്കോട്ട് ബ്രാഡ്ഫോർഡ് ആരോപിച്ചു. "അംഗീകൃത റഷ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഞ്ജയ് കൗശിക്കിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾ, വിദേശ ഏകോപനവുമാണ് നടന്നത്. ഇയാൾ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി പലതവണ അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷയേയും വിദേശനയങ്ങളേയും ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു,"സ്കോട്ട് ബ്രാഡ്ഫോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ മറികടക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്കെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് നയതന്ത്ര, സൈനിക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും ചോർത്തുന്നതിലും നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷാ നടപടികളാകും നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷ അസിസ്റ്റൻ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ ജോൺ ഐസൻബർഗ് പറഞ്ഞു.
കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം 2023 സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ റഷ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി സഞ്ജയ് കൗശിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അന്വേഷണ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വ്യോമയാന മേഖലകളിലെ തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങളും മറ്റ് രഹസ്യ രേഖകളും നിയമവിരുദ്ധമായി കൈക്കലാക്കാൻ സഞ്ജയ് കൗശിക് മറ്റുള്ളവരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്.
സഞ്ജയ് കൗശികിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് വഞ്ചന നടത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം റഷ്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
കൗശിക്കും കൂട്ടരും ചേർന്ന് വിമാനങ്ങളുടെ നാവിഗേഷൻ, ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഡാറ്റ എന്നിവ നൽകുന്ന ഉപകരണമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹെഡിങ് റഫറൻസ് സിസ്റ്റം (എഎച്ച്ആർഎസ്) ഒറിഗോൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള വിതരണക്കാരനിൽ നിന്നാണ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്.
2024 ഒക്ടോബറിൽ മിയാമിയിൽ വച്ചാണ് സഞ്ജയ് കൗശിക് അറസ്റ്റിലായത്. അന്നുമുതൽ ഇയാൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അറസ്റ്റിലായി ഒരു മാസത്തിനുശേഷമാണ് പോർട്ട്ലാൻഡിലെ ഫെഡറൽ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ഗൂഢാലോചന, നിയമവിരുദ്ധമായുള്ള കയറ്റുമതി ശ്രമം, തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സഞ്ജയ് കൗശിക് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
