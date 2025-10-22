'അതിരില്ലാത്ത' ആഘോഷം; ദീപാവലി മധുരം പങ്കിട്ട് ഇന്ത്യ- ചൈന സൈനികർ
ദീപാവലിക്ക് മധുരം പങ്കിട്ട് നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സൈനികർ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രതിനിധി.
Published : October 22, 2025 at 12:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അതിർത്തികള്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളുടെ വാർത്തയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (Loc) നിന്നും വരുന്നത്. ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് സൈനികർ പരസ്പരം മധുരം കൈമാറിയതായി ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് വക്താവ് യു ജിങ് അറിയിച്ചു.
'അതിർത്തിയിൽ വച്ച് ചൈനയുടേയും ഇന്ത്യയുടെയും സൈനികർ പരസ്പരം മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൈമാറി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഇത് മാറി' ഇവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യ- ചൈന നയതന്ത്ര ഏകോപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് 25ന് ബെയ്ജിങിൽ വച്ച് യോഗം നടന്നിരുന്നു.
യോഗത്തിനിടെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ത്യ- ചൈന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന നദികൾ, കൈലാസ്- മാനസസരോവർ യാത്ര എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള സഹകരണവും കൈമാറ്റങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനരാരംഭിക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ആയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
2024 ഡിസംബറിൽ ബെയ്ജിങിൽ വച്ച് പ്രത്യേക പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ- ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിവിധ നടപടികളും നിർദേശങ്ങളും ഇരുപക്ഷവും യോഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചു. നയതന്ത്ര, സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും യോഗത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉഭയക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ സുഗമമായ വികസനത്തിന് അതിർത്തിയിലെ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിർണായകമാണെന്ന് മനസിലാക്കിയതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഗൗരംലാൽ ദാസാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്നത്. ചൈനീസ് വിദേശാകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അതിർത്തി, സമുദ്ര വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹോങ് ലിയാങ് ചൈനീസ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിലവിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രധാനമന്ത്രി ചൈന സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് താരിഫ് നയങ്ങള് കർശനമാക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു സന്ദർശനം. അതേസമയം ചൈനയ്ക്ക് മേൽ 155 ശതമാനം തീരുവ പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ് രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.
ALSO READ: "എന്നെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വിചിത്രം", കാനഡയുടെ ആരോപണം തള്ളി പുതിയ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ദിനേശ് പട്നായിക്