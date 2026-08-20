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95കാരിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഇന്ത്യൻ യുവതി; ഇസ്രയേൽ പൊലീസിൻ്റെ ആദരം

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാസികളുടെ ക്രൂരതകളെയും ഹോളോകോസ്റ്റിനെയും അതിജീവിച്ച 95കാരിയായ വയോധികയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകാരൻ എത്തിയത്

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A woman holds an Iranian flag (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 8:44 AM IST

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ജറുസലേം: തട്ടിപ്പുകാരൻ്റെ മുന്നിൽ പകച്ചുനിൽക്കാതെ, തൻ്റെ പരിചരണത്തിലുള്ള 95കാരിയായ വയോധികയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സംരക്ഷിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഹീറോ. ഇസ്രയേലിലെ കാർമൽ മേഖലയിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് ശ്രമം ധീരമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഹീരബെൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിനെ തേടിയെത്തിയത് ഇസ്രയേൽ പൊലീസിൻ്റെ പരമോന്നത ആദരം. മികച്ച പൗരത്വത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രശംസാപത്രമാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ യുവതിക്ക് ഇസ്രയേൽ പൊലീസ് സമ്മാനിച്ചത്.

വ്യാജ നഴ്‌സായി തട്ടിപ്പുകാരൻ
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാസികളുടെ ക്രൂരതകളെയും ഹോളോകോസ്റ്റിനെയും അതിജീവിച്ച 95കാരിയായ വയോധികയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകാരൻ എത്തിയത്. ഇസ്രയേലിലെ പ്രമുഖ ആരോഗ്യ സേവന വിഭാഗമായ ക്ലാളിറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിലെ നഴ്‌സ് എന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ വയോധികയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ, മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം ഇസ്രയേലിൽ എത്തിയ ഹീരബെൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ കെയർഗിവർ അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും സമയോചിതമായ ഇടപെടലുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാഴ്ചവച്ചത്.

തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് സംശയം തോന്നിയതോടെ ഇയാളെ വയോധികയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഹീരബെൻ അനുവദിച്ചില്ല. വളരെ ശാന്തമായി ഇടപെട്ട അവർ, സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തട്ടിപ്പുകാരൻ്റെ ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങാതെ വയോധികയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു സുരക്ഷാകവചം തീർക്കാൻ ഹീരബെന്നിന് സാധിച്ചു.

പൊലീസിൻ്റെ ആദരം
ബുധനാഴ്ച കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് ഹീരബെന്നിനെ ആദരിച്ചത്. ഹൈഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വയോധികയുടെ നഴ്‌സിങ് കെയർഗിവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹീരബെന്നിന് പ്രശംസാപത്രം കൈമാറിയത്. വയോധികയുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ നോഫർ പാസ് ഹീരബെന്നിന് പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. അപരിചിതമായ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്തിയിട്ട് കുറച്ചു നാളുകൾ മാത്രമേ ആയുള്ളൂവെങ്കിലും, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവർ കാണിച്ച ധൈര്യവും വിവേകവും മാതൃകാപരമാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വയോധികയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ കാണിച്ച സമർപ്പണത്തെ ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളും വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ്.

ഇന്ത്യൻ കെയർഗിവർമാർക്ക് അഭിമാനം
സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ മാധ്യമമായ വല്ല ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രതിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കെയർഗിവർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

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പ്രായമായവരെയും രോഗികളെയും പരിചരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സുമാർ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർഥതയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിൽ വലിയ മതിപ്പാണുള്ളത്. ഈ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹീരബെന്നിൻ്റെ ധീരമായ ഇടപെടൽ. തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വയോധികർക്ക് ഇത്തരം കെയർഗിവർമാരുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഇത്തരം വ്യക്തികളാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ യഥാർഥ മാതൃകകളെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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