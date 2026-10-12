ട്രംപിൻ്റെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നയം തിരിച്ചടിയാകുമോ? അമേരിക്കയിൽ ജനവിധി തേടി 9 ഇന്ത്യൻ വംശജർ
എച്ച് വൺ ബി വിസയിലുള്ളവരെ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് പകരക്കാരായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു
Published : October 12, 2026 at 8:10 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഹായോ ഗവർണർ സ്ഥാനാർഥി വിവേക് രാമസ്വാമി ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികൾ ജനവിധി തേടുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന എച്ച് വൺ ബി വിസകൾക്കെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത് ഇവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുകയാണ്.
എച്ച് വൺ ബി വിസയിലുള്ളവരെ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് പകരക്കാരായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മികച്ച നൈപുണ്യമുള്ളവർ മാത്രം അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നാൽ മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഇതിന് പുറമെ, എച്ച് വൺ ബി അപേക്ഷകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനും എട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനികൾക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡ് നൽകുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കാനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള നീക്കം ഫെഡറൽ കോടതി തടഞ്ഞു.
ഒഹായോ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വിവേക് രാമസ്വാമിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ആമി ആക്ടണും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന സർവേ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം ആമി ആക്ടൺ 4.6 മുതൽ 4.8 ശതമാനം വരെ മുന്നിലാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള സരിത കോമട്ടിറെഡ്ഡിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അറ്റോർണി ജനറൽ ലെറ്റിഷ്യ ജെയിംസിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന സിയീന സർവേയിൽ ലെറ്റിഷ്യയ്ക്ക് 52 ശതമാനവും സരിതയ്ക്ക് 39 ശതമാനവും പിന്തുണയാണുള്ളത്. ജോ ബൈഡൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്ത് താൻ ഡി.ഇ.എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഫെഡറൽ ജഡ്ജിയായി തന്നെ നാമനിർദേശം ചെയ്തത് ട്രംപാണെന്നും സരിത കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ പതിനേഴാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ റോ ഖന്നയ്ക്കെതിരെ റിതേഷ് ടണ്ഠൻ, വാഷിങ്ടണിലെ ഏഴാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പ്രമീള ജയപാലിനെതിരെ നീരവ് ഷേത്ത്, നോർത്ത് കരോലിനയിലെ നാലാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വലേരി ഫൗഷിക്കെതിരെ മഹേഷ് മാക്സ് ഗണോർക്കർ എന്നിവരാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളായതിനാൽ ഇവരുടെ വിജയസാധ്യത കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന നീരവ് ഷേത്ത് 2008ലാണ് എൻജിനിയറിങ് പഠനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മറൈൻ കോർപ്സിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. നിയമപരമായ കുടിയേറ്റം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും, മികച്ച ജീവിതം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രചാരണ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറിച്ചു.
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് അസംബ്ലിമാൻ അനിൽ ബീഫാൻ ജൂനിയർ, ടെന്നസി സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സാബി ഡോക് കുമാർ എന്നിവർ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. മുൻ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിനയ സിങ് കാലിഫോർണിയ അസംബ്ലിയിലും, അശോക് ബഡ്ഡി മിഷിഗൺ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നു.
കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാട്
ടെക്സാസിലാണ് കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ കടുത്ത സമ്മർദമുള്ളത്. സംസ്ഥാന ഏജൻസികളിലും സർവകലാശാലകളിലും പുതിയ എച്ച് വൺ ബി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ട് ജനുവരിയിൽ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമപരമായ എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗം ബ്രാൻഡൻ ഗില്ലും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിനിർത്താനോ വേതനം കുറയ്ക്കാനോ ഈ വിസ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണറുടെ വക്താവ് ആൻഡ്രൂ മഹാലെറിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, അമേരിക്കൻ സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകിച്ചേരാത്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥാനാർഥി ആരോൺ റെയ്റ്റ്സ് ആരോപിച്ചു.
ഫ്രിസ്കോയിൽ നടന്ന സിറ്റി കൗൺസിൽ, സ്കൂൾ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ശ്രീകാന്ത് റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വംശജരും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്ത പലരും ഇപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീകാന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തരുതെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു നേതാവായ വിജയ് കാർത്തിക്കും വ്യക്തമാക്കി.
വിവേക് രാമസ്വാമിക്കും ഓൺലൈനിൽ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എച്ച് വൺ ബി വിസയിലുള്ള മാതാപിതാക്കളിലൂടെ പൗരത്വം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് രാമസ്വാമിയെന്ന് തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിരീക്ഷകനായ നിക്ക് ഫ്യൂൻ്റസ് അധിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വംശീയ വിഭാഗത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം സാധാരണവത്കരിക്കുന്നവർക്ക് യാഥാസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് 2025 ഡിസംബറിൽ നടന്ന അമേരിക്കഫെസ്റ്റിൽ രാമസ്വാമി തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തുവന്ന സർവേ പ്രകാരം 68 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ വംശജരും നിയമപരമായ കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിൽ ട്രംപ് അതിരുകടന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. 74 ശതമാനം പേർക്കും ട്രംപിനോട് വിയോജിപ്പാണുള്ളത്.
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ഇന്ത്യൻ വംശജരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 2021 മുതൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്ററുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്സാസിലെ കോപ്പലിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് ഒരു സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ഗവർണർമാരായ ബോബി ജിൻഡാലും നിക്കി ഹേലിയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലുള്ള ആറ് ഇന്ത്യൻ വംശജരും ഡെമോക്രാറ്റുകളാണ്.
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