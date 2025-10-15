കടലില് നിന്നും പറന്നുയര്ന്ന് റോയല് നേവിയുടെ F-35B ഫൈറ്ററുകള്, ആകാശത്ത് ഒപ്പം ചേര്ന്ന് സുഖോയും ജാഗ്വാറുകളും; ആകാശത്ത് പോരാട്ട പരിശീലനം, ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസം!
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യ- യുകെ സേനകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സമന്വയം പ്രകടമാക്കിയ അഭ്യാസം അരങ്ങേറിയത്.
ന്യൂഡല്ഹി: കരുത്ത് കാട്ടി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടേയും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം റോയൽ നേവിയുടേയും സംയുക്ത അഭ്യാസം. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലാണ് ഇരു സേനകളും തമ്മിലുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന സമന്വയം പ്രകടമാക്കിയ അഭ്യാസം അരങ്ങേറിയത്. ഒക്ടോബർ 14-ാണ് അഭ്യാസം നടന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
റോയല് നേവിയുടെ ഫ്ലീറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഷിപ്പായ എംഎച്ച്എസ് പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിൽ നിന്ന് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന F-35B ഫൈറ്ററുകളുമായി ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ്-30 MKI-കൾ, ജാഗ്വാറുകൾ, AWACS, AEW&C എയര്ക്രാഫ്റ്റുകള് എന്നിവയാണ് അഭ്യാസത്തില് ഏര്പ്പെട്ടത്. പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പരസ്പര വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുക, രണ്ട് വ്യോമസേനകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിലെ സമാധാനം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെയും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെയും പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ അഭ്യാസം. ഒക്ടോബർ 8-ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും റോയൽ നേവിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സമുദ്ര അഭ്യാസമായ KONKAN 25-ൻ്റെ സമുദ്ര ഘട്ടം (Sea Phase) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആകാശത്തുള്ള പോരാട്ട പരിശീലനം നടന്നത്.
ടാക്റ്റിക്കല് എയര് വാര്ഫെയര്, എയര് ഡിഫന്സ്, ആൻ്റി സബ്മറൈന്, ആൻ്റി സര്ഫസ് വാര്ഫെയര് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സങ്കീർണ്ണമായ സമുദ്ര ഓപ്പറേഷനുകളാണ് KONKAN 25-ല് ഇരു നാവികസേനകളും നടത്തിയത്. സമുദ്ര ഘട്ടത്തിൽ ആൻ്റി എയര്, ആൻ്റി സര്ഫസ്, അൻ്റി സബ്മറൈന് വാര്ഫെയര് എന്നിവയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഏകോപിത പരിശീലനങ്ങളും വിപുലമായ ഫ്ലൈയിങ് ഓപ്പറേഷനുകളും ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സബ്മറൈന് ഹണ്ടും നടന്നു. എംഎച്ച്എസ് പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിൽ നിന്നുള്ള മെർലിൻ Mk2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഫ്രിഗേറ്റായ എച്ച്എംഎസ് റിച്ച്മണ്ടില് നിന്നുള്ള പി8 നെപ്റ്റ്യൂൺ മാരിടൈം പട്രോൾ എയർക്രാഫ്റ്റുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടു. സമുദ്ര ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ F-35B ലൈറ്റ്നിങ് സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും മിഗ്-29K ജെറ്റുകളും ആകാശത്ത് ഉയര്ന്ന് പറന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു ഫ്ലൈപാസ്റ്റും ഫോട്ടോഷൂട്ടും നടത്തി ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അവരുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്, ഡിസ്ട്രോയറുകളായ ഐഎൻഎസ് സൂറത്ത്, ഐഎൻഎസ് മോർമുഗാവോ, ഐഎൻഎസ് കൊൽക്കത്ത, ഫ്രിഗേറ്റുകളായ ഐഎൻഎസ് തബാർ, ഐഎൻഎസ് ടെഗ്, ഫ്ലീറ്റ് ടാങ്കർ ഐഎൻഎസ് ദീപക് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം P-8I മാരിടൈം പട്രോൾ എയർക്രാഫ്റ്റും അന്തർവാഹിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു.