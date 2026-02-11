'റഷ്യയില് നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിര്ത്തി ഇന്ത്യ': യുഎസ്ടിആർ
റഷ്യയില് നിന്നും ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് യുഎസ്ടിആർ. ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചെന്ന് ജാമിസൺ ഗ്രീർ. ഇന്ത്യ പുതിയ ഇടപാടുകള് ആരംഭിച്ചതായും ഗ്രീര് പറഞ്ഞു.
Published : February 11, 2026 at 9:53 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ കുറച്ചതായി അമേരിക്കൻ ട്രേഡ് പ്രതിനിധി (യുഎസ്ടിആർ) ജാമിസൺ ഗ്രീർ. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റിടങ്ങളില് നിന്നുമാണ് നിലവില് ഇന്ത്യ വലിയ തോതിൽ ഊർജം വാങ്ങുന്നതെന്നും ജാമിസൺ ഗ്രീർ ചൊവ്വാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ഫോക്സ് ബിസിനസിനോട് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
വെനസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി ജാമിസൺ ഗ്രീർ പറഞ്ഞു. "2022ലെ റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും അതിനുശേഷം എണ്ണവില കുറഞ്ഞതിനാലുമാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങി തുടങ്ങിയതെന്ന്" ജാമിസൺ ഗ്രീർ പറഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എണ്ണ ഇന്ത്യ ശുദ്ധീകരിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയും റഷ്യയെ യുദ്ധത്തിന് സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണച്ചതുപോലെയായിരുന്നു ആ നീക്കമെന്നും ജാമിസൺ ഗ്രീർ ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറി പുതിയ ഇടപാടുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസ് നികുതികളിൽ ചിലത് ഇന്ത്യ കുറച്ചതായും ചില തീരുവകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കരാറായിരിക്കുമെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അനുഭവപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫോക്സ് ബിസിനസ് അഭിമുഖത്തിൽ അമേരിക്ക ചൈനയെക്കുറിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിർമാണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ജാമിസൺ ഗ്രീർ പ്രതികരിച്ചു. “വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. നിർമാണ ശേഷിയിലും രാജ്യം മുന്നിലാണ്. എങ്കിലും അമേരിക്കൻ നിർമാണങ്ങളും തൊഴിലാളികളും ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടണം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ തുല്യതയും നീതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു നല്ല ഉറവിടമാകാമെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കരാർ പ്രകാരം എല്ലാ യുഎസ് വ്യാവസായിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ തീരുവ ഒഴിവാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, സോയാബീൻ എണ്ണ, വൈൻ, സ്പിരിറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 13നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചേർന്ന് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്.
ഇന്ത്യ- യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ധാരണയായതിന് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങൽ ഇന്ത്യ കുറച്ചത്. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് കരാർ അന്തിമ രൂപത്തിലെത്തിയത്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഉറപ്പിന് പിന്നാലെ അധിക തീരുവ യുഎസ് പിൻവലിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 25 ശതമാനം അധിക നികുതിയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതികൾക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
