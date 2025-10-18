''ഇന്ത്യ ഇനി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല''; ആവര്ത്തിച്ച് ട്രംപ്, ഹംഗറിയോട് മൃദു സമീപനം
നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയാൽ, നയതന്ത്രവും താരിഫും ഉപയോഗിച്ച് യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്നും ട്രംപ്.
Published : October 18, 2025 at 9:43 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് വീണ്ടും ആവര്ത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോദിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ട്രംപ് വീണ്ടും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങില്ല. അവർ ഇതിനോടകം അത് കുറച്ചു എന്നാണ് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചത്. നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയാൽ, നയതന്ത്രവും താരിഫും ഉപയോഗിച്ച് യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യ ഇനി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, വർഷങ്ങളായി അവിടെയുള്ള ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻ ഉള്ളതിനാൽ ഹംഗറി ഒരു തരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, അവർ ഉൾനാടൻ പ്രദേശമാണ്. അവർക്ക് കടലില്ല, ഞാൻ അവരുടെ നേതാവുമായി സംസാരിച്ചു... പക്ഷേ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങില്ല. അവർ ഇതിനകം ഏറെക്കുറെ നിർത്തി. ഇന്ത്യ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. അവർ എണ്ണയുടെ 38 ശതമാനവും വാങ്ങി, ഇനി അവർ അത് ചെയ്യില്ല"- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ നിലപാട് വൈറ്റ് ഹൗസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ് ദേശിയ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയും അനുസരിച്ചാണ്. എണ്ണയും വാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അസ്ഥിരമായ ഒരു ഊർജ്ജ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ മുൻഗണന.
തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ സംഭരണം വിപുലീകരിക്കാൻ വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇത് ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഊർജ്ജ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജ വിലയും സുരക്ഷിതമായ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ നയമാണ് എന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ വൈറ്റ് ഹൗസിനെ അറിയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു പങ്കാളിയായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകവെയാണ് ആദ്യം ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അതെ എന്നും പറഞ്ഞു.
"അതെ, തീർച്ചയായും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച ബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. അതൊരു വലിയ സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചൈനയെ അതേ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കണം'' - എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേലുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
