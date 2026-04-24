മോദിയും ട്രംപും തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധം; അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വികസനക്കുതിപ്പ് വിവരിച്ച് വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര
By ANI
Published : April 24, 2026 at 8:07 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനവും ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദവും ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ കരുറ്റത്താക്കിയെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര. ഹഡ്സൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദി ന്യൂ ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അനന്തസാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈവരിക്കുന്ന വൻ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.
പ്രതിരോധത്തിലും മുന്നേറ്റം
നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ളത് വളരെ ശക്തമായ സുഹൃദ്ബന്ധമാണെന്ന് വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര വിശദീകരിച്ചു. പരസ്പരം ആഴത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും മികച്ച സൗഹൃദവും ഇരുവരും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തെയും വികസനത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അംബാസഡർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സുപ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ക്വാഡ്, ഐഎംഇസി തുടങ്ങിയ ബഹുരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മകൾക്ക് അമേരിക്ക വലിയ ഊന്നലാണ് നൽകുന്നത്. വാണിജ്യ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുറമെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച പത്തുവർഷത്തെ പ്രതിരോധ കരാർ സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണെന്നും വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര ഓർമിപ്പിച്ചു.
ലക്ഷ്യം മിഷൻ 500
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ വ്യാപാര ബന്ധം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കുതിപ്പിലാണെന്ന് അംബാസഡർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച രണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയകക്ഷി പ്രവാഹമാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാണിജ്യ വ്യാപാര വിനിമയം പ്രതിവർഷം 200 ബില്യൺ ഡോളറിനടുത്താണ്. തുടർന്നും ഈ രംഗത്ത് കോടികളുടെ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശന വേളയിൽ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടന്നിരുന്നു. ഈ ദശകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം 500 ബില്യൺ ഡോളറിൽ എത്തിക്കുക എന്ന സുപ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിനാണ് അന്ന് ഇരു രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരും രൂപം നൽകിയത്. മിഷൻ 500 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാണിജ്യ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യയും നവ ഇന്ത്യയും
ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർണായക ധാതുക്കളുടെ ഉത്പാദനം, നിർമിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ നൂതന മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ശക്തമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ധാതുക്കളുടെ സമാഹരണത്തിൽ മികച്ച സഹകരണമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ളത്. ഭാവിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ബന്ധത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന അടിത്തറയാണെന്ന് വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേവലം സമൂഹങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഗവൺമെൻ്റ് തലത്തിലുള്ള അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർലോഭമായ പിന്തുണയും ചിന്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയും ഈ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നവ ഇന്ത്യ എന്നത് വലിയ ആവേശത്തിൻ്റെയും മികച്ച അവസരങ്ങളുടെയും പുതിയൊരു ചരിത്രമാണെന്ന് വിനയ് മോഹൻ ക്വാത്ര വിശേഷിപ്പിച്ചു. പുതിയ നയരൂപീകരണങ്ങളിലൂടെയും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ വൈകാതെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. ഇത് കേവലമൊരു പ്രഖ്യാപനമല്ലെന്നും, ഓരോ വർഷവും രാജ്യത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നേറ്റമാണെന്നും അംബാസഡർ വിശദീകരിച്ചു.
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നിരന്തരം നടന്നടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ വരുംതലമുറയ്ക്കായി വലിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാങ്കേതികം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനും വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും എളുപ്പം സാധിക്കുമെന്നും അംബാസഡർ വ്യക്തമാക്കി.
