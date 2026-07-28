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പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ കുതിക്കാൻ ഇന്ത്യ; പിന്തുണയുമായി അമേരിക്ക

പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കും സിവിൽ ആണവ കരാറുകൾക്കും പുറമെ, നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ചിപ്പ് നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും.

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Representational Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 11:50 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ, സിവിൽ ആണവ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വസനീയമായ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെയും (എഐ) സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. യുഎസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എസ് പോൾ കപൂർ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കാലിഫോർണിയയിലെ ഹൂവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നടന്ന വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുൻ യുഎസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോണ്ടലീസ റൈസ്, ഇന്ത്യയിലെ മുൻ യുഎസ് അംബാസഡർ ഡേവിഡ് സി മൾഫോർഡ് എന്നിവരും ഈ സുപ്രധാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലുകൾ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പോൾ കപൂർ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയ്ക്കും ഈ മേഖലയ്ക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമായ വിതരണ ശൃംഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ സഹകരണം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണ മധ്യേഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ബ്യൂറോ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ പങ്കുവച്ചത്. വിശ്വസനീയമായ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ നയിക്കുന്ന മറ്റ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ പ്രതിരോധ, സിവിൽ ആണവ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുകയാണെന്നും മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻവിഡിയയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിലെ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഡീപ് ടെക് അലയൻസിൻ്റെ സ്ഥാപക അംഗവും ലോകത്തെ മുൻനിര ചിപ്പ് ഡിസൈനർമാരുമായ എൻവിഡിയയുമായും കപൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മുതൽ കസാഖ്സ്ഥാൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ചിപ്പ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എൻവിഡിയയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കസാഖ്സ്ഥാൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലുള്ള പുതിയ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഹബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം
കര, നാവിക, വ്യോമ, ബഹിരാകാശ, സൈബർ സ്പേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്ത ചട്ടക്കൂടിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. 2002 മുതൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിരവധി പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പാച്ചെ, ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്ടറുകൾ, സി-17, സി-130ജെ ഗതാഗത വിമാനങ്ങൾ, പി-8ഐ മാരിടൈം പട്രോൾ വിമാനങ്ങൾ, എം777 ഹോവിറ്റ്സറുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം നിർണായകമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ ആണവ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം നടത്താൻ അമേരിക്കൻ ആണവ ഊർജ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ താത്പര്യമുണ്ട്. ശാന്തി നിയമം പാസാക്കിയതിലൂടെ ന്യൂഡൽഹി ബാധ്യത നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള സഹകരണം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷം ആദ്യം ഉന്നത ആണവ മേഖലാ പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വരും നാളുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര, വാണിജ്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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US DIPLOMAT S PAUL KAPUR
INDIA US DEFENCE PARTNERSHIP
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