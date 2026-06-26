യുദ്ധമേഖലകളിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കണം; യുഎന്നിൽ നിലപാടറിയിച്ച് ഇന്ത്യ
കുട്ടികൾക്കും സായുധ സംഘർഷങ്ങൾക്കും എതിരായ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ 2025ലെ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യ
Published : June 26, 2026 at 11:55 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാട്. സായുധ സംഘർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികളെയും സ്കൂളുകളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ഹരീഷ് പർവതനേനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയില്ലാതെ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം പൂർണമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സായുധ സംഘർഷങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച തുറന്ന ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംഘർഷ സമയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു അവകാശമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന് ഇത് അനിവാര്യമാണ്. സായുധ സംഘർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള അവരുടെ അവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ
കുട്ടികൾക്കും സായുധ സംഘർഷങ്ങൾക്കും എതിരായ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ 2025ലെ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം കുട്ടികൾ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ 24,174 കുട്ടികളെ ബാധിച്ച 38,558 ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 15,493 ആൺകുട്ടികളും 7,990 പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 691 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. ഒന്നിലധികം അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2024ലെ 3,137ൽ നിന്ന് 2025ൽ 3,176 ആയി വർധിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. യാതൊരു ശിക്ഷയും ലഭിക്കാതെ ഇവർ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇത് സാധാരണക്കാരെയും അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തുക, അംഗവൈകല്യം വരുത്തുക, സ്കൂളുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും സർക്കാർ സേനകളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി
സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് 44 ശതമാനം വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആറ് കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ വീതം സംഘർഷ മേഖലകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 47 കോടിയിലധികം കുട്ടികൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഇതിൽ എട്ടര കോടിയിലധികം കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരുവിധ വിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ കണക്കുകൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ പരാജയത്തെയാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്ന് ഹരീഷ് പർവതനേനി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരുകൾക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകൾ
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം 14 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാണ്. എല്ലാവർക്കും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ദീക്ഷ (DIKSHA) എന്ന പേരിൽ ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. സംഘർഷ സമയങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥികൾക്കും പലായനം ചെയ്തവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നിരന്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം വലിയൊരു ആയുധമാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളും തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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