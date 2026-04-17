ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്: നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ

നിഷ്കളങ്കരായ സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതും നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഹരീഷ് പർവതനേനി

India’s Permanent Representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni (ANI)
By PTI

Published : April 17, 2026 at 10:45 AM IST

ന്യൂയോർക്ക്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായ നാവിഗേഷനും ആഗോള വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ഹരീഷ് പർവതനേനിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് നിർണായകമാണ്.

ഈ മേഖലയിലെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിഷ്കളങ്കരായ സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതും നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും അനുവദിക്കാനാവില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മരണം

സംഘർഷത്തിനിടെ കപ്പലുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലും സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതുമുതൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കി സിവിലിയൻമാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചർച്ചയിലൂടെയും നയതന്ത്ര ഇടപെടലിലൂടെയും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയെയും മാനിക്കണമെന്നും പർവതനേനി വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി എട്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ഒരാളെ കാണാതായതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ മാസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ആഗോള വ്യാപാരം

ഒമാനും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള നിർണായക എണ്ണപ്പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഈ പാത ഏതാണ്ട് പൂർണമായി അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വ്യാപാര, വികസന ഏജൻസിയായ യുഎൻസിടിഎഡിൻ്റെ കണക്കുപ്രകാരം, ഫെബ്രുവരിയിൽ ദിവസേന 130 കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് മാർച്ചിൽ ആറെണ്ണം മാത്രമായി കുറഞ്ഞു. ഏകദേശം 95 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണിത്. ആഗോള എണ്ണ, വാതക വിതരണത്തെ ഈ തടസ്സം സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്പാദനത്തെയും വ്യാപാരത്തെയും ഉപഭോഗത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി സമുദ്രപാതകളെയും വ്യോമഗതാഗതത്തെയും തുറമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താറുമാറാക്കുന്നു.

സൈനിക നീക്കങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും തുടർന്നാൽ ലോകവ്യാപകമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് അത് കാരണമാകുമെന്ന് ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ബഹ്‌റൈൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം റഷ്യയും ചൈനയും വീറ്റോ ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊതുസഭയിൽ ഈ ചർച്ച നടന്നത്.

