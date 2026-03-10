രാജ്യത്ത് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി; ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് 5,000 ടൺ ഡീസലുമായി ഇന്ത്യ
ഇന്ധന പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് 5000 ടൺ ഡീസൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ....
Published : March 10, 2026 at 5:26 PM IST
ധാക്ക: ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിന് 5,000 ടൺ ഡീസൽ നല്കാന് ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ. പർബതിപൂർ അതിർത്തിയിലൂടെ പൈപ്പ്ലൈൻ വഴി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഡീസൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ (ബിപിസി) ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് റെസാനൂർ റഹ്മാൻ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും പൈപ്പ്ലൈൻ വഴി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് 180,000 ടൺ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യണം. ഇത് കൂടാതെ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 90,000 ടൺ ഡീസൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും. അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം ഡീസലും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് റെസാനൂർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിലവിലുള്ള ഇന്ധന സംഭരണം പരിശോധിച്ചതായി ബംഗ്ലാദേശ് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും വ്യപാരികൾ അനധികൃതമായി ഇന്ധനം സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താതയി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ഇതിനോടകം ഇന്ധന സംഭരണ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചില പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അംഗീകൃത ക്വാട്ടയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ധനം വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അധികം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൊബൈൽ കോർട്ട് പരിശോധന നടത്തിയത്. അനധികൃത സംഭരണവും കള്ളക്കടത്തും തടയുന്നതിനായണ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ധാക്കയിലെ തലസ്ഥാന പ്രദേശത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം കാരണം തേജ്ഗാവിലെ സിറ്റി ഫില്ലിങ് സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ധനം എത്തിയാലുടൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും.
എൽപിജി ക്ഷാമം തടയാൻ കേന്ദ്രം
ഇതിിടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെ ബാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ പാചകവാതക ക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. രാജ്യത്ത് എൽപിജി വിതരണം തടസമില്ലാതെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'അവശ്യചരക്കു നിയമം' നടപ്പാക്കിയതായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം എണ്ണ, വാതക മേഖലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആഭ്യന്തര പാചക വാതക വിതരണം തടസപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് (മാർച്ച് 10) ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയത്.
എൽപിജി ഉത്പാദനം പരമാവധിയാക്കാനും പ്രധാന ഹൈഡ്രോകാർബൺ സ്രോതസുകൾ എൽപിജി ഉത്പാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും റിഫൈനറികൾക്കും പെട്രോകെമിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾക്കും നിർദേശം നൽകി. ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എൽപിജി നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ (പ്രൊപ്പെയ്ൻ, ബ്യൂട്ടെയ്ൻ) മറ്റ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഇവ പൂർണ്ണമായും പാചകവാതക ഉൽപ്പാദനത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കണം.
