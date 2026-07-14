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നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

ഇറാനിയൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ മുഹമ്മദ് ജവാദ് ഹൊസൈനിയെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. പതിവിലും വ്യത്യസ്‌തമായ നടപടിയായിരുന്നു ഇത്.

INDIAN SAILOR KILLED IN HORMUZ STRAIT OF HORMUZ EXTERNAL AFFAIRS MINISTRY SENIOR IRANIAN DIPLOMAT IN INDIA
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 3:36 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നടന്ന ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇറാനിയൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ മുഹമ്മദ് ജവാദ് ഹൊസൈനിയെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്.

പാകിസ്‌താൻ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ തലവനായ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആനന്ദ് പ്രകാശ് വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾ രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറ് ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ എട്ട് നാവികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.

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സമീപകാലത്തുണ്ടായ സമാനമായ മറ്റ് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായിട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കൽ. ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പരസ്യമായാണ് നടപടികൾ നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇറാനിയൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് രോഷം വർധിച്ചിരുന്നു.

സൈപ്രസ് പതാകയുള്ള 'ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്‌സി' എന്ന കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലിനുനേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരനെ കാണാതായി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ചത്തെ അടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അതേസമയം, ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിൽ 14 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചിരുന്നു.

സ്ഥിരീകരണവുമായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

ഒമാനി പ്രാദേശിക ജലാശയ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ തെക്കൻ കപ്പൽ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന എമിറാത്തി എണ്ണ ടാങ്കറുകളായ മൊംബാസ, അൽ ബഹിയ എന്നിവ. ഈ ടാങ്കറുകളെ രണ്ട് ഇറാനിയൻ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യം വച്ച് ആക്രമിച്ചതായി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിൽ മൊംബാസ ടാങ്കറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാലുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ആറ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും രണ്ട് ഉക്രേനിയൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് ടാങ്കറുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പിന്നീട് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി എന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അപലപിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

ആക്രമണത്തിൽ യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചു. വ്യാപാര മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്കും സ്ഥിരതയ്‌ക്കും ആക്രമണങ്ങൾ ഭീഷണിയാകുന്നു. ഗുരുതരമായ ലംഘനവും അന്താരാഷ്‌ട്ര നിയമത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനവുമാണിതെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഈ സംഘർഷാവസ്ഥയോട് പ്രതികരിക്കാനും തങ്ങളുടെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, ദേശീയ താത്‌പ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യുഎഇക്ക് പൂർണമായും അവകാശമുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ഏത് ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ യുഎഇ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തോടും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്‌സിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഞായറാഴ്‌ച ഇന്ത്യയും അപലപിച്ചു. ഒപ്പം മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തിനായി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും ആഹ്വാനവും ചെയ്‌തു. ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

"വ്യാപാര മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ അതീവ ആശങ്കാജനകമാണ്. സംഘർഷം അടിയന്തരമായി ലഘൂകരിക്കണമെന്നും, സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു," എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ആശങ്കയിൽ ഇന്ത്യ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ നിരന്തരമാണ്. ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായ സമീപകാല ആക്രമണങ്ങളിലും വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ, വാതക, വളം വിതരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ കനത്ത ആഘാതമാണ് നേരിട്ടത്. എങ്കിലും സംഘർഷങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ ചർച്ചയിലേക്കും നയതന്ത്രത്തിലേക്കും മടങ്ങിവരണമെന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിന്നു.

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