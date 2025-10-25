ETV Bharat / international

'ജനാധിപത്യം പരിചയമില്ലാത്ത ആശയം'; യുഎന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് ആണ് സംവാദത്തിനിടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. കശ്‌മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ നിർത്തണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി താക്കീത് നൽകി.

Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish (ANI)
ന്യൂയോർക്ക്: നിയമ വിരുദ്ധമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലയിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ. ജനാധിപത്യം പാകിസ്ഥാന് അന്യമായ ആശയമാണെന്നും സൈനികാധിനിവേശം, അടിച്ചമർത്തൽ, ചൂഷണം എന്നിവയ്ക്ക് എതിരെ ജനങ്ങൾ കലാപം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

80-ാമത് യുഎൻ ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സംവാദത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം. 'ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭ: നാളയിലേയ്ക്ക് നോക്കുന്നു' എന്ന തുറന്ന സംവാദത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

"ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും അനുസൃതമായാണ് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ജനങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പാകിസ്ഥാന് പരിചയമല്ലാത്ത ആശയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പാകിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക അധിനിവേശം, അടിച്ചമർത്തൽ, ക്രൂരത, നിയമവിരുദ്ധമായ ചൂഷണം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ തുറന്ന കലാപത്തിലാണ്," പർവ്വതനേനി ഹരീഷ്‌ പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്‌മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി എന്നും തുടരുമെന്നും പർവ്വതനേനി ഹരീഷ്‌ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യഥാർഥവും സമഗ്രവുമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഭൗമ രാഷ്‌ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ യാഥാർഥ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 1945 ലെ കൗൺസിൽ രീതികൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. പുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ അത് സജ്ജമല്ല.

പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത് നമ്മുടെ പൗരന്മാരോടുള്ള വലിയ ദ്രോഹമാണെന്നും പർവ്വതനേനി ഹരീഷ്‌ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആഗോള തലത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായിരിക്കണം. വികസനം, കാലാവസ്ഥ, ധനസഹായം എന്നീ മേഖലകളിൽ ധാരാളം വെല്ലുവിളികളുണ്ട്.

ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ വിഘടിച്ചും ഛിന്നഭിന്നവുമായ ഒരു ലോകത്ത് ആഗോള പൊതുനന്മയ്ക്കായി നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഊർജ്ജം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാണ്. പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഭീകരവാദം, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ ആഗോള വെല്ലുവിളികളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പുതിയ ആശയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് പർവ്വതനേനി പറഞ്ഞു.

"ലോകം ഒരു കുടുംബമാണ്" എന്ന വസുധൈവ കുടുംബകം ആശയത്തെ പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചു. പുതിയ യുഗത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് കൈകോർക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് എതിരെ ശക്തമായി ശബ്‌ദിക്കുന്നയാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി പർവ്വതനേനി ഹരീഷ്. ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

